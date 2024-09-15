https://ria.ru/20240915/tatarstan-1972811011.html
В Татарстане годовалый ребенок частично оглох после плановой прививки
В Татарстане годовалый ребенок частично оглох после плановой прививки - РИА Новости, 15.09.2024
В Татарстане годовалый ребенок частично оглох после плановой прививки
В Татарстане годовалый ребенок частично потерял слух после плановой вакцинации, сообщил СК России в Telegram-канале. РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T14:20
2024-09-15T14:20
2024-09-15T14:36
происшествия
республика татарстан (татарстан)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1934045324_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_18c519f745d3be1666578923681fce5a.jpg
УФА, 15 сен — РИА Новости. В Татарстане годовалый ребенок частично потерял слух после плановой вакцинации, сообщил СК России в Telegram-канале. "В городе Лениногорск после проведения плановой медицинской процедуры по вакцинации у годовалого ребенка была диагностирована частичная утрата функции слуха", — говорится в заявлении.Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".Как отметили в ведомстве, председателю СК доложат о предварительных результатах следствия.
https://ria.ru/20240717/rebenok-1960166473.html
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1934045324_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_dbe3399d2b7c603a66210e1e50c10549.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Республика Татарстан (Татарстан), Следственный комитет России (СК РФ)
В Татарстане годовалый ребенок частично оглох после плановой прививки
В Лениногорске годовалый ребенок частично потерял слух после плановой вакцинации