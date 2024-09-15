https://ria.ru/20240915/tatarstan-1972811011.html

В Татарстане годовалый ребенок частично оглох после плановой прививки

В Татарстане годовалый ребенок частично оглох после плановой прививки - РИА Новости, 15.09.2024

В Татарстане годовалый ребенок частично оглох после плановой прививки

В Татарстане годовалый ребенок частично потерял слух после плановой вакцинации, сообщил СК России в Telegram-канале. РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T14:20

2024-09-15T14:20

2024-09-15T14:36

происшествия

республика татарстан (татарстан)

следственный комитет россии (ск рф)

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УФА, 15 сен — РИА Новости. В Татарстане годовалый ребенок частично потерял слух после плановой вакцинации, сообщил СК России в Telegram-канале. "В городе Лениногорск после проведения плановой медицинской процедуры по вакцинации у годовалого ребенка была диагностирована частичная утрата функции слуха", — говорится в заявлении.Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".Как отметили в ведомстве, председателю СК доложат о предварительных результатах следствия.

https://ria.ru/20240717/rebenok-1960166473.html

республика татарстан (татарстан)

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2024

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происшествия, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф)