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В Татарстане годовалый ребенок частично оглох после плановой прививки - РИА Новости, 15.09.2024
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14:20 15.09.2024 (обновлено: 14:36 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/tatarstan-1972811011.html
В Татарстане годовалый ребенок частично оглох после плановой прививки
В Татарстане годовалый ребенок частично оглох после плановой прививки - РИА Новости, 15.09.2024
В Татарстане годовалый ребенок частично оглох после плановой прививки
В Татарстане годовалый ребенок частично потерял слух после плановой вакцинации, сообщил СК России в Telegram-канале. РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T14:20
2024-09-15T14:36
происшествия
республика татарстан (татарстан)
следственный комитет россии (ск рф)
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УФА, 15 сен — РИА Новости. В Татарстане годовалый ребенок частично потерял слух после плановой вакцинации, сообщил СК России в Telegram-канале. "В городе Лениногорск после проведения плановой медицинской процедуры по вакцинации у годовалого ребенка была диагностирована частичная утрата функции слуха", — говорится в заявлении.Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".Как отметили в ведомстве, председателю СК доложат о предварительных результатах следствия.
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происшествия, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Республика Татарстан (Татарстан), Следственный комитет России (СК РФ)
В Татарстане годовалый ребенок частично оглох после плановой прививки

В Лениногорске годовалый ребенок частично потерял слух после плановой вакцинации

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедсестра держит шприц
Медсестра держит шприц - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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УФА, 15 сен — РИА Новости. В Татарстане годовалый ребенок частично потерял слух после плановой вакцинации, сообщил СК России в Telegram-канале.
"В городе Лениногорск после проведения плановой медицинской процедуры по вакцинации у годовалого ребенка была диагностирована частичная утрата функции слуха", — говорится в заявлении.
Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".
Как отметили в ведомстве, председателю СК доложат о предварительных результатах следствия.
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ПроисшествияРеспублика Татарстан (Татарстан)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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