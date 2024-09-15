https://ria.ru/20240915/svo-1972853628.html

"Масштабное контрнаступление": на Западе рассказали о ситуации в зоне СВО

"Масштабное контрнаступление": на Западе рассказали о ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 15.09.2024

"Масштабное контрнаступление": на Западе рассказали о ситуации в зоне СВО

ВСУ не могут остановить продвижение России и отступают в Курской области и в Донбассе, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T21:07

2024-09-15T21:07

2024-09-15T21:07

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донбасс

курская область

украина

киев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. ВСУ не могут остановить продвижение России и отступают в Курской области и в Донбассе, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."ВСУ отступают в Курской области и на Востоке (в Донбассе. — Прим. ред.). Украинское командование предпринимает отчаянные попытки остановить масштабное российское контрнаступление в Курской области. Они терпят неудачу", — написал он.По словам журналиста, западные СМИ нарочно замалчивают информацию о вытеснении украинских военных из курского приграничья.В воскресенье Минобороны сообщило, что российские войска нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Колмаков, Кругленькое, Малая Локня, Мартыновка, Мирный, Николо-Дарьино, Новая Сорочина, Новоивановка, Обуховка, Русское Поречное и Южный Курской области.По данным ведомства, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 13 400 военнослужащих, 113 танков, 44 боевые машины пехоты, 91 бронетранспортер, 718 боевых бронированных машин, 431 автомобиль, 96 артиллерийских орудий, 26 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и пять MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 26 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО.

https://ria.ru/20240915/kiev-1972839660.html

https://ria.ru/20240915/frantsiya-1972851556.html

россия

донбасс

курская область

украина

киев

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безопасность, россия, донбасс, курская область, украина, киев, вооруженные силы украины