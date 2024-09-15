https://ria.ru/20240915/svo-1972805019.html

Боец "Ахмата" рассказал об иностранной технике ВСУ в Курской области

Боец "Ахмата" рассказал об иностранной технике ВСУ в Курской области - РИА Новости, 15.09.2024

Боец "Ахмата" рассказал об иностранной технике ВСУ в Курской области

ВСУ использовали практически все имеющиеся в наличие виды иностранной техники при нападении на Курскую область, от Франции и Германии до США и Австралии,... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T13:19

2024-09-15T13:19

2024-09-15T14:30

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

франция

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КУРСКАЯ ОБЛ, 15 сен - РИА Новости. ВСУ использовали практически все имеющиеся в наличие виды иностранной техники при нападении на Курскую область, от Франции и Германии до США и Австралии, рассказал РИА Новости командир одного из отрядов с позывным "Аид".Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что бойцы спецназа "Ахмат" на курском направлении сожгли французский зенитно-ракетный комплекс "Crotale"."Здесь можно найти все, что угодно вообще. Мы даже двумя "камикадзе" поразили ЗРК Crotale — французский всепогодный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) французский. У нас отрабатывали вертолеты по нашей просьбе, посадку выехал отработать наш вертолет, и мы в итоге с дронами за 30 тысяч рублей, ну ладно за 60 тысяч рублей… установку за 8 млн евро поразили (более 800 млн рублей – ред.)", - рассказал "Аид".По словам "Аида", ВСУ для нападения на Курскую область задействовали большое количество иностранного вооружения, в том числе австралийские бронетранспортёры Bushmaster, немецкие БМП Marder, американские боевые машины "Stryker" и бронетранспортеры "MaxxPro" и "M113", а также немецкие танки "Leopard". Из техники советского периода широко используются танки Т-72."За четыре недели мы два раза были атакованы "химарями" (американская РСЗО HIMARS – ред.)…", - дополнил собеседник агентства.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13,1 тысячи военных, 110 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240909/zapad-1971452506.html

https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

франция

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Работа бойцов спецназа "Ахмат" в Курской области ВСУ используют под Суджей рои дронов и все разнообразие техники НАТО, но группа командира "Аида" спецназа "Ахмат" активно противодействует противнику, уничтожая его вооружения. Корреспонденты РИА Новости наблюдали за работой бойцов. 2024-09-15T13:19 true PT6M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, вооруженные силы украины, франция