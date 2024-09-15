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ВСУ потеряли более 300 военных в Курской области за сутки - РИА Новости, 15.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:18 15.09.2024 (обновлено: 13:33 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/svo-1972804614.html
ВСУ потеряли более 300 военных в Курской области за сутки
ВСУ потеряли более 300 военных в Курской области за сутки - РИА Новости, 15.09.2024
ВСУ потеряли более 300 военных в Курской области за сутки
Украинские войска потеряли на курском направлении более 300 военнослужащих за сутки и 22 единицы бронетехники, в том числе три танка, семь военнослужащих ВСУ... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T13:18
2024-09-15T13:33
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Украинские войска потеряли на курском направлении более 300 военнослужащих за сутки и 22 единицы бронетехники, в том числе три танка, семь военнослужащих ВСУ сдались в плен, сообщили в Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 22 единицы бронетехники, в том числе три танка, четыре бронетранспортера и 15 боевых бронированных машин, а также артиллерийское орудие и 8 автомобилей.Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении.По данным ведомства, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13 400 военнослужащих, 113 танков, 44 боевые машины пехоты, 91 бронетранспортер, 718 боевых бронированных машин, 431 автомобиль, 96 артиллерийских орудий, 26 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и пять MLRS производства США, 8 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 26 станций РЭБ, 7 РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО.
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курская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли более 300 военных в Курской области за сутки

Минобороны: ВСУ потеряли более 300 военных в Курской области за сутки

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Украинские войска потеряли на курском направлении более 300 военнослужащих за сутки и 22 единицы бронетехники, в том числе три танка, семь военнослужащих ВСУ сдались в плен, сообщили в Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 22 единицы бронетехники, в том числе три танка, четыре бронетранспортера и 15 боевых бронированных машин, а также артиллерийское орудие и 8 автомобилей.
Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13 400 военнослужащих, 113 танков, 44 боевые машины пехоты, 91 бронетранспортер, 718 боевых бронированных машин, 431 автомобиль, 96 артиллерийских орудий, 26 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и пять MLRS производства США, 8 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 26 станций РЭБ, 7 РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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