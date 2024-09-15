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Группировка "Днепр" уничтожила два танка ВСУ
Группировка "Днепр" уничтожила два танка ВСУ - РИА Новости, 15.09.2024
Группировка "Днепр" уничтожила два танка ВСУ
ВСУ потеряли за сутки до 75 военнослужащих и два танка в зоне ответственности группировки "Днепр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T12:13
2024-09-15T12:13
2024-09-15T12:23
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки до 75 военнослужащих и два танка в зоне ответственности группировки "Днепр", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 118-й механизированной, 141-й пехотной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Пятихатки, Жеребянки, Новоданиловка Запорожской области и Новорайск Херсонской области."Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, два танка, пять автомобилей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, херсонская область , запорожская область, пятихатки, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Запорожская область, Пятихатки, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Группировка "Днепр" уничтожила два танка ВСУ
МО: группировка "Днепр" уничтожила два танка ВСУ и до 75 военных за сутки