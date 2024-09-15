Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Днепр" уничтожила два танка ВСУ - РИА Новости, 15.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:13 15.09.2024 (обновлено: 12:23 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/svo-1972800264.html
Группировка "Днепр" уничтожила два танка ВСУ
Группировка "Днепр" уничтожила два танка ВСУ - РИА Новости, 15.09.2024
Группировка "Днепр" уничтожила два танка ВСУ
ВСУ потеряли за сутки до 75 военнослужащих и два танка в зоне ответственности группировки "Днепр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T12:13
2024-09-15T12:23
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
херсонская область
запорожская область
пятихатки
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/19/1948311795_0:110:3206:1913_1920x0_80_0_0_8fb659a0a3a5e49deed311354befee7f.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки до 75 военнослужащих и два танка в зоне ответственности группировки "Днепр", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 118-й механизированной, 141-й пехотной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Пятихатки, Жеребянки, Новоданиловка Запорожской области и Новорайск Херсонской области."Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, два танка, пять автомобилей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
запорожская область
пятихатки
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/19/1948311795_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_205d5887be56fdf996ebe9e17d209070.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, херсонская область , запорожская область, пятихатки, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Запорожская область, Пятихатки, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Группировка "Днепр" уничтожила два танка ВСУ

МО: группировка "Днепр" уничтожила два танка ВСУ и до 75 военных за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки до 75 военнослужащих и два танка в зоне ответственности группировки "Днепр", сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 118-й механизированной, 141-й пехотной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Пятихатки, Жеребянки, Новоданиловка Запорожской области и Новорайск Херсонской области.
"Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, два танка, пять автомобилей", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныХерсонская областьЗапорожская областьПятихаткиМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала