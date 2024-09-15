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Трамп заявил, что ненавидит Тейлор Свифт

Трамп заявил, что ненавидит Тейлор Свифт - РИА Новости, 15.09.2024

Трамп заявил, что ненавидит Тейлор Свифт

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что ненавидит американскую певицу Тейлор Свифт, поддержавшую кандидата от демократов,... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T21:05

2024-09-15T21:05

2024-09-15T21:09

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дональд трамп

тейлор свифт (певица)

камала харрис

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ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что ненавидит американскую певицу Тейлор Свифт, поддержавшую кандидата от демократов, вице-президента Соединенных Штатов Камалу Харрис. "Я ненавижу Тейлор Свифт!" - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. Ранее Свифт на фоне спекуляций в СМИ о том, что ее поддержка может существенно сказаться на результатах ноябрьских выборов президента США, заявила, что намерена поддержать кандидатуру Харрис. Трамп в ответ на заявление певицы предрек, что либеральной Свифт со временем придется заплатить свою цену в бизнесе за то, что она поддерживает представителей демократов. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.

https://ria.ru/20240915/opros-1972821877.html

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в мире, сша, дональд трамп, тейлор свифт (певица), камала харрис, выборы президента сша — 2024