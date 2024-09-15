https://ria.ru/20240915/submarina-1972856446.html

США ввели в эксплуатацию новую ударную атомную субмарину

США ввели в эксплуатацию новую ударную атомную субмарину - РИА Новости, 15.09.2024

США ввели в эксплуатацию новую ударную атомную субмарину

Военно-морские силы США ввели в эксплуатацию новую атомную подводную лодку USS New Jersey класса "Вирджиния", передает в воскресенье телеканал Fox News. РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T21:46

2024-09-15T21:46

2024-09-15T21:46

в мире

сша

нью-джерси

джон бон джови (бонджиови)

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ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Военно-морские силы США ввели в эксплуатацию новую атомную подводную лодку USS New Jersey класса "Вирджиния", передает в воскресенье телеканал Fox News. Официальная церемония ввода субмарины в состав американских ВМС состоялась накануне на военно-морской базе Эрл в штате Нью-Джерси. Подлодка получила неформальное прозвище "Девушка из Джерси", а ее внутренние помещения украшены плакатами и памятными предметами, представляющими штат, в том числе гитарой, автограф на которой поставил знаменитый певец Джон Бон Джови. Уточняется, что субмарина достигает в длину 115 метров. Она может погружаться на глубину свыше 250 метров и развивать скорость свыше 25 узлов в час.

https://ria.ru/20240910/ssha-1971695624.html

сша

нью-джерси

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в мире, сша, нью-джерси, джон бон джови (бонджиови)