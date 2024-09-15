https://ria.ru/20240915/submarina-1972856446.html
США ввели в эксплуатацию новую ударную атомную субмарину
США ввели в эксплуатацию новую ударную атомную субмарину - РИА Новости, 15.09.2024
США ввели в эксплуатацию новую ударную атомную субмарину
Военно-морские силы США ввели в эксплуатацию новую атомную подводную лодку USS New Jersey класса "Вирджиния", передает в воскресенье телеканал Fox News. РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T21:46
2024-09-15T21:46
2024-09-15T21:46
в мире
сша
нью-джерси
джон бон джови (бонджиови)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965633430_0:0:3208:1804_1920x0_80_0_0_a4753caebc45dabaccd49d409126d740.jpg
ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Военно-морские силы США ввели в эксплуатацию новую атомную подводную лодку USS New Jersey класса "Вирджиния", передает в воскресенье телеканал Fox News. Официальная церемония ввода субмарины в состав американских ВМС состоялась накануне на военно-морской базе Эрл в штате Нью-Джерси. Подлодка получила неформальное прозвище "Девушка из Джерси", а ее внутренние помещения украшены плакатами и памятными предметами, представляющими штат, в том числе гитарой, автограф на которой поставил знаменитый певец Джон Бон Джови. Уточняется, что субмарина достигает в длину 115 метров. Она может погружаться на глубину свыше 250 метров и развивать скорость свыше 25 узлов в час.
https://ria.ru/20240910/ssha-1971695624.html
сша
нью-джерси
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965633430_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fe8e419bd05379efc2ff12701e2a2faf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, нью-джерси, джон бон джови (бонджиови)
В мире, США, Нью-Джерси, Джон Бон Джови (Бонджиови)
США ввели в эксплуатацию новую ударную атомную субмарину
Fox News: США ввели в эксплуатацию новую ударную атомную субмарину