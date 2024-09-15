Рейтинг@Mail.ru
США ввели в эксплуатацию новую ударную атомную субмарину - РИА Новости, 15.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:46 15.09.2024
https://ria.ru/20240915/submarina-1972856446.html
США ввели в эксплуатацию новую ударную атомную субмарину
США ввели в эксплуатацию новую ударную атомную субмарину - РИА Новости, 15.09.2024
США ввели в эксплуатацию новую ударную атомную субмарину
Военно-морские силы США ввели в эксплуатацию новую атомную подводную лодку USS New Jersey класса "Вирджиния", передает в воскресенье телеканал Fox News. РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T21:46
2024-09-15T21:46
в мире
сша
нью-джерси
джон бон джови (бонджиови)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965633430_0:0:3208:1804_1920x0_80_0_0_a4753caebc45dabaccd49d409126d740.jpg
ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Военно-морские силы США ввели в эксплуатацию новую атомную подводную лодку USS New Jersey класса "Вирджиния", передает в воскресенье телеканал Fox News. Официальная церемония ввода субмарины в состав американских ВМС состоялась накануне на военно-морской базе Эрл в штате Нью-Джерси. Подлодка получила неформальное прозвище "Девушка из Джерси", а ее внутренние помещения украшены плакатами и памятными предметами, представляющими штат, в том числе гитарой, автограф на которой поставил знаменитый певец Джон Бон Джови. Уточняется, что субмарина достигает в длину 115 метров. Она может погружаться на глубину свыше 250 метров и развивать скорость свыше 25 узлов в час.
https://ria.ru/20240910/ssha-1971695624.html
сша
нью-джерси
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965633430_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fe8e419bd05379efc2ff12701e2a2faf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, нью-джерси, джон бон джови (бонджиови)
В мире, США, Нью-Джерси, Джон Бон Джови (Бонджиови)
США ввели в эксплуатацию новую ударную атомную субмарину

Fox News: США ввели в эксплуатацию новую ударную атомную субмарину

© AP Photo / Indra BeaufortАтомная подводная лодка
Атомная подводная лодка - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© AP Photo / Indra Beaufort
Атомная подводная лодка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Военно-морские силы США ввели в эксплуатацию новую атомную подводную лодку USS New Jersey класса "Вирджиния", передает в воскресенье телеканал Fox News.
Официальная церемония ввода субмарины в состав американских ВМС состоялась накануне на военно-морской базе Эрл в штате Нью-Джерси. Подлодка получила неформальное прозвище "Девушка из Джерси", а ее внутренние помещения украшены плакатами и памятными предметами, представляющими штат, в том числе гитарой, автограф на которой поставил знаменитый певец Джон Бон Джови.
Уточняется, что субмарина достигает в длину 115 метров. Она может погружаться на глубину свыше 250 метров и развивать скорость свыше 25 узлов в час.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Доллар или бомбы: США готовят планете ультиматум
10 сентября, 08:00
 
В миреСШАНью-ДжерсиДжон Бон Джови (Бонджиови)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала