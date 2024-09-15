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В США сообщили подробности о стрельбе у места, где находился Трамп
В США сообщили подробности о стрельбе у места, где находился Трамп - РИА Новости, 15.09.2024
В США сообщили подробности о стрельбе у места, где находился Трамп
Стрельба возле гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич в штате Флорида, где в тот момент находился кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, не... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T21:56
2024-09-15T21:56
2024-09-15T22:08
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выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 15 сен – РИА Новости. Стрельба возле гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич в штате Флорида, где в тот момент находился кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, не имела отношения к политику, сообщает газета New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.Согласно этим данным, перестрелку возле гольф-клуба устроили двое неизвестных. Источники подчеркнули, что Трампу "не угрожала никакая опасность", а сам район, где произошло происшествие, печально известен высоким уровнем преступности.
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в мире, флорида, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, Флорида, США, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
В США сообщили подробности о стрельбе у места, где находился Трамп
NYP: стрельба у места, где находился Трамп, не имела отношения к политику