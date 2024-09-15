Рейтинг@Mail.ru
В США сообщили подробности о стрельбе у места, где находился Трамп - РИА Новости, 15.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:56 15.09.2024 (обновлено: 22:08 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/strelba-1972857026.html
В США сообщили подробности о стрельбе у места, где находился Трамп
В США сообщили подробности о стрельбе у места, где находился Трамп - РИА Новости, 15.09.2024
В США сообщили подробности о стрельбе у места, где находился Трамп
Стрельба возле гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич в штате Флорида, где в тот момент находился кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, не... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T21:56
2024-09-15T22:08
в мире
флорида
сша
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1971968339_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_191defa85ffb437924e224bd7a92a4a6.jpg
ВАШИНГТОН, 15 сен – РИА Новости. Стрельба возле гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич в штате Флорида, где в тот момент находился кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, не имела отношения к политику, сообщает газета New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.Согласно этим данным, перестрелку возле гольф-клуба устроили двое неизвестных. Источники подчеркнули, что Трампу "не угрожала никакая опасность", а сам район, где произошло происшествие, печально известен высоким уровнем преступности.
https://ria.ru/20240716/vystrely-1959873682.html
флорида
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1971968339_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_90e8d965955c36df5c70ce087a7599bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, флорида, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, Флорида, США, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
В США сообщили подробности о стрельбе у места, где находился Трамп

NYP: стрельба у места, где находился Трамп, не имела отношения к политику

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США Дональд Трамп
Кандидат в президенты США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 сен – РИА Новости. Стрельба возле гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич в штате Флорида, где в тот момент находился кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, не имела отношения к политику, сообщает газета New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Согласно этим данным, перестрелку возле гольф-клуба устроили двое неизвестных. Источники подчеркнули, что Трампу "не угрожала никакая опасность", а сам район, где произошло происшествие, печально известен высоким уровнем преступности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Выстрелы в Трампа — это выстрелы в Россию
16 июля, 08:00
 
В миреФлоридаСШАДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала