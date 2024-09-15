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"Грибовидное облако": в США испугались возможного удара - РИА Новости, 15.09.2024
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16:50 15.09.2024 (обновлено: 23:17 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/ssha-1972828815.html
"Грибовидное облако": в США испугались возможного удара
"Грибовидное облако": в США испугались возможного удара - РИА Новости, 15.09.2024
"Грибовидное облако": в США испугались возможного удара
Власти США рискуют поставить американские и европейские города под угрозу ядерного удара, если позволят Киеву бить по территории России западным оружием, заявил РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T16:50
2024-09-15T23:17
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Власти США рискуют поставить американские и европейские города под угрозу ядерного удара, если позволят Киеву бить по территории России западным оружием, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube.По словам аналитика, обсуждение такого решения основывается на предположении, что Россия не будет отвечать на подобные угрозы."Они считают, что она этого не сделает: не надо переживать из-за этого, давайте рискнем, рискнем ядерной безопасностью, рискнем тем, что американские и европейские города окажутся под грибовидным облаком", — сказал Дэвис.Как отметил офицер, Украина уже представляет из себя ходячий труп и нет никакой возможности для ее "победы". Вопрос лишь в том, считает эксперт, удастся ли остановить конфликт до того, как он перерастет в глобальное столкновение.Президент Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны понимать, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории России с помощью переданных ВСУ ракетных комплексов. По его словам, прямое участие Запада в конфликте на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены Североатлантического альянса — США и европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, отметил Путин.
https://ria.ru/20240915/ukraina-1972832747.html
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в мире, сша, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, киев, владимир путин, нато
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"Грибовидное облако": в США испугались возможного удара

Дэвис: США ставят американские и европейские города под угрозу ядерного удара

© Public domain/National Nuclear Security Administration / Nevada Site OfficeИспытание термоядерного взрывного устройства в США
Испытание термоядерного взрывного устройства в США - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© Public domain/National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office
Испытание термоядерного взрывного устройства в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Власти США рискуют поставить американские и европейские города под угрозу ядерного удара, если позволят Киеву бить по территории России западным оружием, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube.
По словам аналитика, обсуждение такого решения основывается на предположении, что Россия не будет отвечать на подобные угрозы.
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"Они считают, что она этого не сделает: не надо переживать из-за этого, давайте рискнем, рискнем ядерной безопасностью, рискнем тем, что американские и европейские города окажутся под грибовидным облаком", — сказал Дэвис.
Как отметил офицер, Украина уже представляет из себя ходячий труп и нет никакой возможности для ее "победы". Вопрос лишь в том, считает эксперт, удастся ли остановить конфликт до того, как он перерастет в глобальное столкновение.
Президент Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны понимать, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории России с помощью переданных ВСУ ракетных комплексов. По его словам, прямое участие Запада в конфликте на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены Североатлантического альянса — США и европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, отметил Путин.
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