https://ria.ru/20240915/ssha-1972776903.html

"Срочно перебросили". В США нервно отреагировали на учения ВМФ России

"Срочно перебросили". В США нервно отреагировали на учения ВМФ России - РИА Новости, 15.09.2024

"Срочно перебросили". В США нервно отреагировали на учения ВМФ России

Из-за учений российского ВМФ США перебросили свои войска и пусковые установки HIMARS на Алеутские острова, пишет Business Insider. РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T07:14

2024-09-15T07:14

2024-09-15T11:39

сша

россия

аляска

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Из-за учений российского ВМФ США перебросили свои войска и пусковые установки HIMARS на Алеутские острова, пишет Business Insider."Американская армия срочно перебросила оружие и солдат на дальнюю оконечность Аляски в рамках внезапной демонстрации силы", — говорится в публикации.Как подчеркнуло американское командование, эти мероприятия должны стать сигналом для противников Вашингтона."Эти маневры демонстрируют способность Тихоокеанской армии США перебрасывать свои силы и средства без особого уведомления даже в самые отдаленные районы", — заявил в интервью изданию командующий 11-й воздушно-десантной дивизией генерал-майор Джозеф Хилберт. Десятого сентября российские пограничники начали стратегические командно-штабные учения "Океан-2024". Они проходят под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева. К учениям привлекли 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, свыше 120 самолетов и вертолетов морской авиации, а также более 90 тысяч военнослужащих. На маневры пригласили также воинские контингенты государств — партнеров России.

https://ria.ru/20240915/istrebiteli-1972775406.html

https://ria.ru/20240914/vertolety-1972647510.html

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сша, россия, аляска, воздушно-космические силы россии