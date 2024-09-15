https://ria.ru/20240915/ssha-1972774986.html

"Очень сложно". Вэнс сделал заявление о шансах Трампа стать президентом

"Очень сложно". Вэнс сделал заявление о шансах Трампа стать президентом - РИА Новости, 15.09.2024

"Очень сложно". Вэнс сделал заявление о шансах Трампа стать президентом

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс заявил, что ему вместе с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом будет очень сложно... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T05:45

2024-09-15T05:45

2024-09-15T05:50

в мире

сша

северная каролина

дональд трамп

барак обама

джон маккейн (политик)

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс заявил, что ему вместе с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом будет очень сложно выиграть на выборах в ноябре, если они не обеспечат себе победу в штате Северная Каролина, сообщил телеканал Fox News. "Для нас будет очень сложно победить, если мы не возьмем Северную Каролину", — сказал политик во время беседы с журналистами. В то же время, по данным телеканала, Вэнс оценил шансы на победу Трампа в Северной Каролине как "очень хорошие". По его словам, он вместе с Трампом может проиграть в штате лишь в случае плохой явки. Телеканал напомнил, что на выборах 2020 года в штате Северная Каролина победу одержал Дональд Трамп. В последний раз в штате побеждал кандидат от демократов в 2008 году, когда Барак Обама одержал верх над Джоном Маккейном с отрывом всего в 20 тысяч голосов. Выборы президента США состоятся пятого ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20240914/komanda-1972754877.html

https://ria.ru/20240912/ukraina-1972206069.html

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в мире, сша, северная каролина, дональд трамп, барак обама, джон маккейн (политик), выборы президента сша — 2024