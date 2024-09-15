https://ria.ru/20240915/ssha-1972774986.html
"Очень сложно". Вэнс сделал заявление о шансах Трампа стать президентом
"Очень сложно". Вэнс сделал заявление о шансах Трампа стать президентом - РИА Новости, 15.09.2024
"Очень сложно". Вэнс сделал заявление о шансах Трампа стать президентом
Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс заявил, что ему вместе с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом будет очень сложно... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T05:45
2024-09-15T05:45
2024-09-15T05:50
в мире
сша
северная каролина
дональд трамп
барак обама
джон маккейн (политик)
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1959955481_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_d9df712ce8bcea394e8ba58759f9b5c9.jpg
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс заявил, что ему вместе с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом будет очень сложно выиграть на выборах в ноябре, если они не обеспечат себе победу в штате Северная Каролина, сообщил телеканал Fox News. "Для нас будет очень сложно победить, если мы не возьмем Северную Каролину", — сказал политик во время беседы с журналистами. В то же время, по данным телеканала, Вэнс оценил шансы на победу Трампа в Северной Каролине как "очень хорошие". По его словам, он вместе с Трампом может проиграть в штате лишь в случае плохой явки. Телеканал напомнил, что на выборах 2020 года в штате Северная Каролина победу одержал Дональд Трамп. В последний раз в штате побеждал кандидат от демократов в 2008 году, когда Барак Обама одержал верх над Джоном Маккейном с отрывом всего в 20 тысяч голосов. Выборы президента США состоятся пятого ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20240914/komanda-1972754877.html
https://ria.ru/20240912/ukraina-1972206069.html
сша
северная каролина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1959955481_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ed29470ded589f482f168ae07a6fd18b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, северная каролина, дональд трамп, барак обама, джон маккейн (политик), выборы президента сша — 2024
В мире, США, Северная Каролина, Дональд Трамп, Барак Обама, Джон Маккейн (политик), Выборы президента США — 2024
"Очень сложно". Вэнс сделал заявление о шансах Трампа стать президентом
Вэнс: Трампу будет сложно победить на выборах без успеха в Северной Каролине