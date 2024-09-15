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"Очень сложно". Вэнс сделал заявление о шансах Трампа стать президентом - РИА Новости, 15.09.2024
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05:45 15.09.2024 (обновлено: 05:50 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/ssha-1972774986.html
"Очень сложно". Вэнс сделал заявление о шансах Трампа стать президентом
"Очень сложно". Вэнс сделал заявление о шансах Трампа стать президентом - РИА Новости, 15.09.2024
"Очень сложно". Вэнс сделал заявление о шансах Трампа стать президентом
Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс заявил, что ему вместе с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом будет очень сложно... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T05:45
2024-09-15T05:50
в мире
сша
северная каролина
дональд трамп
барак обама
джон маккейн (политик)
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс заявил, что ему вместе с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом будет очень сложно выиграть на выборах в ноябре, если они не обеспечат себе победу в штате Северная Каролина, сообщил телеканал Fox News. "Для нас будет очень сложно победить, если мы не возьмем Северную Каролину", — сказал политик во время беседы с журналистами. В то же время, по данным телеканала, Вэнс оценил шансы на победу Трампа в Северной Каролине как "очень хорошие". По его словам, он вместе с Трампом может проиграть в штате лишь в случае плохой явки. Телеканал напомнил, что на выборах 2020 года в штате Северная Каролина победу одержал Дональд Трамп. В последний раз в штате побеждал кандидат от демократов в 2008 году, когда Барак Обама одержал верх над Джоном Маккейном с отрывом всего в 20 тысяч голосов. Выборы президента США состоятся пятого ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20240914/komanda-1972754877.html
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в мире, сша, северная каролина, дональд трамп, барак обама, джон маккейн (политик), выборы президента сша — 2024
В мире, США, Северная Каролина, Дональд Трамп, Барак Обама, Джон Маккейн (политик), Выборы президента США — 2024
"Очень сложно". Вэнс сделал заявление о шансах Трампа стать президентом

Вэнс: Трампу будет сложно победить на выборах без успеха в Северной Каролине

© AP Photo / Stefan JeremiahДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© AP Photo / Stefan Jeremiah
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс заявил, что ему вместе с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом будет очень сложно выиграть на выборах в ноябре, если они не обеспечат себе победу в штате Северная Каролина, сообщил телеканал Fox News.
"Для нас будет очень сложно победить, если мы не возьмем Северную Каролину", — сказал политик во время беседы с журналистами.
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В то же время, по данным телеканала, Вэнс оценил шансы на победу Трампа в Северной Каролине как "очень хорошие".
По его словам, он вместе с Трампом может проиграть в штате лишь в случае плохой явки.
Телеканал напомнил, что на выборах 2020 года в штате Северная Каролина победу одержал Дональд Трамп. В последний раз в штате побеждал кандидат от демократов в 2008 году, когда Барак Обама одержал верх над Джоном Маккейном с отрывом всего в 20 тысяч голосов.
Выборы президента США состоятся пятого ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
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В миреСШАСеверная КаролинаДональд ТрампБарак ОбамаДжон Маккейн (политик)Выборы президента США — 2024
 
 
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