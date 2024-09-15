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Байден осудил заявления о поедании гаитянами домашних животных - РИА Новости, 15.09.2024
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04:31 15.09.2024
https://ria.ru/20240915/ssha-1972772514.html
Байден осудил заявления о поедании гаитянами домашних животных
Байден осудил заявления о поедании гаитянами домашних животных - РИА Новости, 15.09.2024
Байден осудил заявления о поедании гаитянами домашних животных
Действующий президент США, демократ Джо Байден в воскресенье осудил утверждения республиканцев о том, что мигранты из Гаити якобы ели домашних животных в штате... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T04:31
2024-09-15T04:31
в мире
огайо
гаити
дональд трамп
джо байден
конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Действующий президент США, демократ Джо Байден в воскресенье осудил утверждения республиканцев о том, что мигранты из Гаити якобы ели домашних животных в штате Огайо. Ранее кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп заявил, что гаитянские мигранты поедают домашних животных в городе Спрингфилд. Полиция Спрингфилда заявила РИА Новости, что свидетельств этому нет. В субботу напарник Трампа на выборах Джей-Ди Вэнс и сын Трампа Дональд-младший в соцсети X репостнули видео, где якобы мигранты жарят кошек на гриле в Дейтоне, также в Огайо. Полиция этого города отрицает подобные утверждения. В то же время власти Гаити назвали подобные заявления о мигрантах дискриминационными. "Он (Трамп - ред.) говорит, что мигранты, темнокожие мигранты отравляют кровь нашей страны. Сейчас его напарник на выборах (Вэнс – ред.) осуществляет нападки на гаитянских американцев в Огайо. Это неправильно и должно прекратиться. Любой президент должен отвергать ненависть в Америке", - заявил Байден на гала-ужине фракции темнокожих в конгрессе США.
https://ria.ru/20240913/poezd-1972507420.html
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в мире, огайо, гаити, дональд трамп, джо байден, конгресс сша
В мире, Огайо, Гаити, Дональд Трамп, Джо Байден, Конгресс США
Байден осудил заявления о поедании гаитянами домашних животных

Байден осудил утверждения о якобы поедании мигрантами домашних животных

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Действующий президент США, демократ Джо Байден в воскресенье осудил утверждения республиканцев о том, что мигранты из Гаити якобы ели домашних животных в штате Огайо.
Ранее кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп заявил, что гаитянские мигранты поедают домашних животных в городе Спрингфилд. Полиция Спрингфилда заявила РИА Новости, что свидетельств этому нет.
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В субботу напарник Трампа на выборах Джей-Ди Вэнс и сын Трампа Дональд-младший в соцсети X репостнули видео, где якобы мигранты жарят кошек на гриле в Дейтоне, также в Огайо. Полиция этого города отрицает подобные утверждения. В то же время власти Гаити назвали подобные заявления о мигрантах дискриминационными.
"Он (Трамп - ред.) говорит, что мигранты, темнокожие мигранты отравляют кровь нашей страны. Сейчас его напарник на выборах (Вэнс – ред.) осуществляет нападки на гаитянских американцев в Огайо. Это неправильно и должно прекратиться. Любой президент должен отвергать ненависть в Америке", - заявил Байден на гала-ужине фракции темнокожих в конгрессе США.
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В миреОгайоГаитиДональд ТрампДжо БайденКонгресс США
 
 
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