https://ria.ru/20240915/ssha-1972772514.html

Байден осудил заявления о поедании гаитянами домашних животных

Байден осудил заявления о поедании гаитянами домашних животных - РИА Новости, 15.09.2024

Байден осудил заявления о поедании гаитянами домашних животных

Действующий президент США, демократ Джо Байден в воскресенье осудил утверждения республиканцев о том, что мигранты из Гаити якобы ели домашних животных в штате... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T04:31

2024-09-15T04:31

2024-09-15T04:31

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Действующий президент США, демократ Джо Байден в воскресенье осудил утверждения республиканцев о том, что мигранты из Гаити якобы ели домашних животных в штате Огайо. Ранее кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп заявил, что гаитянские мигранты поедают домашних животных в городе Спрингфилд. Полиция Спрингфилда заявила РИА Новости, что свидетельств этому нет. В субботу напарник Трампа на выборах Джей-Ди Вэнс и сын Трампа Дональд-младший в соцсети X репостнули видео, где якобы мигранты жарят кошек на гриле в Дейтоне, также в Огайо. Полиция этого города отрицает подобные утверждения. В то же время власти Гаити назвали подобные заявления о мигрантах дискриминационными. "Он (Трамп - ред.) говорит, что мигранты, темнокожие мигранты отравляют кровь нашей страны. Сейчас его напарник на выборах (Вэнс – ред.) осуществляет нападки на гаитянских американцев в Огайо. Это неправильно и должно прекратиться. Любой президент должен отвергать ненависть в Америке", - заявил Байден на гала-ужине фракции темнокожих в конгрессе США.

https://ria.ru/20240913/poezd-1972507420.html

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в мире, огайо, гаити, дональд трамп, джо байден, конгресс сша