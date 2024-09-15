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В США сделали неожиданное заявление после слов Блинкена о России - РИА Новости, 15.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:25 15.09.2024 (обновлено: 02:40 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/ssha-1972769733.html
В США сделали неожиданное заявление после слов Блинкена о России
В США сделали неожиданное заявление после слов Блинкена о России - РИА Новости, 15.09.2024
В США сделали неожиданное заявление после слов Блинкена о России
В Белом доме абсолютно не понимают, какие действия они совершают, заявил бывший советник Пентагона Теодор Постол, комментируя слова госсекретаря США Энтони... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T02:25
2024-09-15T02:40
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
энтони блинкен
владимир путин
нато
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В Белом доме абсолютно не понимают, какие действия они совершают, заявил бывший советник Пентагона Теодор Постол, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон может разрешить Киеву наносить удары по территории России."Недавние заявления Блинкена еще больше подтверждают мои самые большие опасения, что люди в Белом доме &lt;...&gt; не имеют ни малейшего представления о том, что они сейчас делают", — поделился мнением Постол в интервью YouTube-каналу Schiller Institute.По его словам, исход конфликта уже предрешен, поскольку нападение на Курскую область только ускорило приближение военной катастрофы киевского режима, а успешное продвижение российских войск вряд ли что-то остановит."США и те, кто возглавляют НАТО проиграли войну", — резюмировал эксперт.Во вторник госсекретарь США в интервью британскому телеканалу Sky News заявил, что Вашингтон допускает возможность разрешить Киеву наносить удары по территории России американскими ракетами ATACMS.В четверг Владимир Путин заявил, что в НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ западных дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте.По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по российской территории беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.Он подчеркнул, что прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, резюмировал Путин.
https://ria.ru/20240915/zelenskiy-1972768190.html
https://ria.ru/20240914/nato-1972637388.html
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в мире, сша, украина, энтони блинкен, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Энтони Блинкен, Владимир Путин, НАТО
В США сделали неожиданное заявление после слов Блинкена о России

Эксперт Постол раскритиковал Блинкена, допустившего возможность ударов по РФ

© AP Photo / Jacquelyn MartinГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В Белом доме абсолютно не понимают, какие действия они совершают, заявил бывший советник Пентагона Теодор Постол, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон может разрешить Киеву наносить удары по территории России.
"Недавние заявления Блинкена еще больше подтверждают мои самые большие опасения, что люди в Белом доме <...> не имеют ни малейшего представления о том, что они сейчас делают", — поделился мнением Постол в интервью YouTube-каналу Schiller Institute.
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По его словам, исход конфликта уже предрешен, поскольку нападение на Курскую область только ускорило приближение военной катастрофы киевского режима, а успешное продвижение российских войск вряд ли что-то остановит.
«
"США и те, кто возглавляют НАТО проиграли войну", — резюмировал эксперт.
Во вторник госсекретарь США в интервью британскому телеканалу Sky News заявил, что Вашингтон допускает возможность разрешить Киеву наносить удары по территории России американскими ракетами ATACMS.
В четверг Владимир Путин заявил, что в НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ западных дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте.
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По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по российской территории беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.
Он подчеркнул, что прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, резюмировал Путин.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаЭнтони БлинкенВладимир ПутинНАТО
 
 
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