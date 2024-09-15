https://ria.ru/20240915/ssha-1972769733.html

В США сделали неожиданное заявление после слов Блинкена о России

В США сделали неожиданное заявление после слов Блинкена о России - РИА Новости, 15.09.2024

В США сделали неожиданное заявление после слов Блинкена о России

В Белом доме абсолютно не понимают, какие действия они совершают, заявил бывший советник Пентагона Теодор Постол, комментируя слова госсекретаря США Энтони... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T02:25

2024-09-15T02:25

2024-09-15T02:40

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

энтони блинкен

владимир путин

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958811345_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8b93b6e332d43ffebfb2b71299214130.jpg

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В Белом доме абсолютно не понимают, какие действия они совершают, заявил бывший советник Пентагона Теодор Постол, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон может разрешить Киеву наносить удары по территории России."Недавние заявления Блинкена еще больше подтверждают мои самые большие опасения, что люди в Белом доме <...> не имеют ни малейшего представления о том, что они сейчас делают", — поделился мнением Постол в интервью YouTube-каналу Schiller Institute.По его словам, исход конфликта уже предрешен, поскольку нападение на Курскую область только ускорило приближение военной катастрофы киевского режима, а успешное продвижение российских войск вряд ли что-то остановит."США и те, кто возглавляют НАТО проиграли войну", — резюмировал эксперт.Во вторник госсекретарь США в интервью британскому телеканалу Sky News заявил, что Вашингтон допускает возможность разрешить Киеву наносить удары по территории России американскими ракетами ATACMS.В четверг Владимир Путин заявил, что в НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ западных дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте.По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по российской территории беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.Он подчеркнул, что прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, резюмировал Путин.

https://ria.ru/20240915/zelenskiy-1972768190.html

https://ria.ru/20240914/nato-1972637388.html

https://ria.ru/20240914/britaniya-1972640115.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, энтони блинкен, владимир путин, нато