Посол в Аргентине прокомментировал обвинения США в адрес RT
Посол Феоктистов: США пытаются вбить клин между Россией и Аргентиной
Посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов . Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 15 сен — РИА Новости. Голословные обвинения США в адрес телеканала RT и России — это злонамеренная попытка вбить клин между Россией и Аргентиной, считает посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.
"Обратили внимание на тенденциозный материал интернет-издания Infobae, тиражирующий заявления руководства госдепартамента США с обвинениями в адрес телеканала RT и нашей страны в целом в попытках "дестабилизировать" правительство Хавьера Милея. Неудивительно, что никаких подтверждающих эти инсинуации доказательств не приводится — на самом деле их просто не существует", — отметил посол.
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"Россия никогда не вмешивается в дела других государств. С Аргентиной нас связывают почти 140 лет проверенных временем отношений дружбы и взаимопонимания. Они носят долгосрочный характер и не подвержены политической конъюнктуре. Рассматриваем голословные обвинения из Вашингтона как злонамеренную попытку вбить клин между нашими странами и народами", — добавил Феоктистов.
По его словам, США привыкли смотреть на Латинскую Америку через призму "доктрины Монро", определяющую данный регион в качестве зоны исключительно собственных интересов.
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"Понимаем, что неоколониальные привычки "старшего брата" изживаются нелегко. Как и навязчивое стремление монополизировать глобальное информационное пространство, не допуская в него альтернативные точки зрения. Однако объективные мировые процессы, связанные с построением многополярности на основе суверенного равенства государств, со всей очевидностью демонстрируют, что все подобные попытки обречены на провал", — подчеркнул Феоктистов.
В пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил RT в участии в якобы "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках". Он добавил, что США вводят санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в адрес RT. О планах ввести новые санкции в отношении RT объявил также координатор центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин, назвав их "самыми строгими из возможных".
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