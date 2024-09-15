https://ria.ru/20240915/ssha-1972767849.html

Посол в Аргентине прокомментировал обвинения США в адрес RT

Посол в Аргентине прокомментировал обвинения США в адрес RT - РИА Новости, 15.09.2024

Посол в Аргентине прокомментировал обвинения США в адрес RT

Голословные обвинения США в адрес телеканала RT и России — это злонамеренная попытка вбить клин между Россией и Аргентиной, считает посол в Буэнос-Айресе... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T01:10

2024-09-15T01:10

2024-09-15T01:16

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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 сен — РИА Новости. Голословные обвинения США в адрес телеканала RT и России — это злонамеренная попытка вбить клин между Россией и Аргентиной, считает посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов. "Обратили внимание на тенденциозный материал интернет-издания Infobae, тиражирующий заявления руководства госдепартамента США с обвинениями в адрес телеканала RT и нашей страны в целом в попытках "дестабилизировать" правительство Хавьера Милея. Неудивительно, что никаких подтверждающих эти инсинуации доказательств не приводится — на самом деле их просто не существует", — отметил посол."Россия никогда не вмешивается в дела других государств. С Аргентиной нас связывают почти 140 лет проверенных временем отношений дружбы и взаимопонимания. Они носят долгосрочный характер и не подвержены политической конъюнктуре. Рассматриваем голословные обвинения из Вашингтона как злонамеренную попытку вбить клин между нашими странами и народами", — добавил Феоктистов. По его словам, США привыкли смотреть на Латинскую Америку через призму "доктрины Монро", определяющую данный регион в качестве зоны исключительно собственных интересов. "Понимаем, что неоколониальные привычки "старшего брата" изживаются нелегко. Как и навязчивое стремление монополизировать глобальное информационное пространство, не допуская в него альтернативные точки зрения. Однако объективные мировые процессы, связанные с построением многополярности на основе суверенного равенства государств, со всей очевидностью демонстрируют, что все подобные попытки обречены на провал", — подчеркнул Феоктистов. В пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил RT в участии в якобы "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках". Он добавил, что США вводят санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в адрес RT. О планах ввести новые санкции в отношении RT объявил также координатор центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин, назвав их "самыми строгими из возможных".

https://ria.ru/20240914/ssha-1972648383.html

https://ria.ru/20240909/informatsiya-1971443667.html

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в мире, сша, россия, аргентина, дмитрий феоктистов, энтони блинкен