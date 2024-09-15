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Российские военные уничтожили эшелон с иностранным вооружением ВСУ - РИА Новости, 15.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:12 15.09.2024 (обновлено: 13:36 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/spetsoperatsiya-1972800159.html
Российские военные уничтожили эшелон с иностранным вооружением ВСУ
Российские военные уничтожили эшелон с иностранным вооружением ВСУ - РИА Новости, 15.09.2024
Российские военные уничтожили эшелон с иностранным вооружением ВСУ
За минувшие сутки российские войска уничтожили железнодорожный эшелон ВСУ с иностранным вооружением и склад c ракетами и снарядами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T12:12
2024-09-15T13:36
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска уничтожили железнодорожный эшелон ВСУ с иностранным вооружением и склад c ракетами и снарядами, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией &lt;…&gt; уничтожены железнодорожный эшелон с иностранным вооружением и склад ракетно-артиллерийского вооружения", — говорится в сводке.Кроме того, российские войска поразили места хранения беспилотников и безэкипажных катеров, цехи по производству компонентов для оперативно-тактических ракет, а также скопления живой силы и техники противника в 148 районах.В то же время ВКС сбили два украинских истребителя Су-27, а силы ПВО — один МиГ-29. Помимо этого, подразделения ПВО перехватили реактивный снаряд HIMARS, четыре французские управляемые авиабомбы Hammer и 55 дронов.В целом за сутки ВСУ потеряли более 2,2 тысячи человек убитыми и ранеными, два танка, две БМП, семь боевых бронемашин и более двух десятков артиллерийских орудий.
https://ria.ru/20240915/reb-1972772676.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили эшелон с иностранным вооружением ВСУ

МО: ВС РФ уничтожили ж/д эшелон с иностранным вооружением ВСУ и склад вооружения

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" . Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска уничтожили железнодорожный эшелон ВСУ с иностранным вооружением и склад c ракетами и снарядами, сообщило Минобороны.
«
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <…> уничтожены железнодорожный эшелон с иностранным вооружением и склад ракетно-артиллерийского вооружения", — говорится в сводке.
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Кроме того, российские войска поразили места хранения беспилотников и безэкипажных катеров, цехи по производству компонентов для оперативно-тактических ракет, а также скопления живой силы и техники противника в 148 районах.
В то же время ВКС сбили два украинских истребителя Су-27, а силы ПВО — один МиГ-29. Помимо этого, подразделения ПВО перехватили реактивный снаряд HIMARS, четыре французские управляемые авиабомбы Hammer и 55 дронов.
В целом за сутки ВСУ потеряли более 2,2 тысячи человек убитыми и ранеными, два танка, две БМП, семь боевых бронемашин и более двух десятков артиллерийских орудий.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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