https://ria.ru/20240915/spetsoperatsiya-1972800159.html

Российские военные уничтожили эшелон с иностранным вооружением ВСУ

Российские военные уничтожили эшелон с иностранным вооружением ВСУ - РИА Новости, 15.09.2024

Российские военные уничтожили эшелон с иностранным вооружением ВСУ

За минувшие сутки российские войска уничтожили железнодорожный эшелон ВСУ с иностранным вооружением и склад c ракетами и снарядами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T12:12

2024-09-15T12:12

2024-09-15T13:36

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска уничтожили железнодорожный эшелон ВСУ с иностранным вооружением и склад c ракетами и снарядами, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <…> уничтожены железнодорожный эшелон с иностранным вооружением и склад ракетно-артиллерийского вооружения", — говорится в сводке.Кроме того, российские войска поразили места хранения беспилотников и безэкипажных катеров, цехи по производству компонентов для оперативно-тактических ракет, а также скопления живой силы и техники противника в 148 районах.В то же время ВКС сбили два украинских истребителя Су-27, а силы ПВО — один МиГ-29. Помимо этого, подразделения ПВО перехватили реактивный снаряд HIMARS, четыре французские управляемые авиабомбы Hammer и 55 дронов.В целом за сутки ВСУ потеряли более 2,2 тысячи человек убитыми и ранеными, два танка, две БМП, семь боевых бронемашин и более двух десятков артиллерийских орудий.

https://ria.ru/20240915/reb-1972772676.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)