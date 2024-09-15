Российские военные сбили три украинских истребителя за сутки
МО РФ: ВКС и ПВО сбили два украинских Су-27 и один Миг-29 за сутки
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Charles VaughnИстребитель Су-27 ВВС Украины
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Charles Vaughn
Истребитель Су-27 ВВС Украины. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. ВКС РФ в течение суток сбили два истребителя Су-27 воздушных сил Украины, а средства ПВО - украинский истребитель МиГ-29, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"ВКС России в течение суток сбиты два истребителя Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбит истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины, а также перехвачены реактивный снаряд HIMARS производства США, четыре управляемые авиабомбы "Hammer" производства Франции и 55 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 22 вне зоны проведения специальной военной операции", - сказано в сообщении.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 645 самолетов, 283 вертолета, 31 609 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 18144 танка и других боевых бронированных машин, 1454 боевые машины реактивных систем залпового огня, 14 622 орудия полевой артиллерии и минометов, 26 102 единицы специальной военной автомобильной техники.
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