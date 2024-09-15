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Российские военные сбили три украинских истребителя за сутки - РИА Новости, 15.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:07 15.09.2024 (обновлено: 12:25 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/spetsoperatsiya-1972799327.html
Российские военные сбили три украинских истребителя за сутки
Российские военные сбили три украинских истребителя за сутки - РИА Новости, 15.09.2024
Российские военные сбили три украинских истребителя за сутки
ВКС РФ в течение суток сбили два истребителя Су-27 воздушных сил Украины, а средства ПВО - украинский истребитель МиГ-29, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T12:07
2024-09-15T12:25
специальная военная операция на украине
россия
украина
воздушно-космические силы россии
су-27
безопасность
миг-29
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. ВКС РФ в течение суток сбили два истребителя Су-27 воздушных сил Украины, а средства ПВО - украинский истребитель МиГ-29, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."ВКС России в течение суток сбиты два истребителя Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбит истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины, а также перехвачены реактивный снаряд HIMARS производства США, четыре управляемые авиабомбы "Hammer" производства Франции и 55 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 22 вне зоны проведения специальной военной операции", - сказано в сообщении.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 645 самолетов, 283 вертолета, 31 609 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 18144 танка и других боевых бронированных машин, 1454 боевые машины реактивных систем залпового огня, 14 622 орудия полевой артиллерии и минометов, 26 102 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, украина, воздушно-космические силы россии, су-27, безопасность, миг-29
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Воздушно-космические силы России, Су-27, Безопасность, МиГ-29
Российские военные сбили три украинских истребителя за сутки

МО РФ: ВКС и ПВО сбили два украинских Су-27 и один Миг-29 за сутки

© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Charles VaughnИстребитель Су-27 ВВС Украины
Истребитель Су-27 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Charles Vaughn
Истребитель Су-27 ВВС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. ВКС РФ в течение суток сбили два истребителя Су-27 воздушных сил Украины, а средства ПВО - украинский истребитель МиГ-29, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"ВКС России в течение суток сбиты два истребителя Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбит истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины, а также перехвачены реактивный снаряд HIMARS производства США, четыре управляемые авиабомбы "Hammer" производства Франции и 55 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 22 вне зоны проведения специальной военной операции", - сказано в сообщении.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 645 самолетов, 283 вертолета, 31 609 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 18144 танка и других боевых бронированных машин, 1454 боевые машины реактивных систем залпового огня, 14 622 орудия полевой артиллерии и минометов, 26 102 единицы специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВоздушно-космические силы РоссииСу-27БезопасностьМиГ-29
 
 
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