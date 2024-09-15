https://ria.ru/20240915/spetsoperatsiya-1972799327.html

Российские военные сбили три украинских истребителя за сутки

Российские военные сбили три украинских истребителя за сутки - РИА Новости, 15.09.2024

Российские военные сбили три украинских истребителя за сутки

ВКС РФ в течение суток сбили два истребителя Су-27 воздушных сил Украины, а средства ПВО - украинский истребитель МиГ-29, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T12:07

2024-09-15T12:07

2024-09-15T12:25

специальная военная операция на украине

россия

украина

воздушно-космические силы россии

су-27

безопасность

миг-29

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. ВКС РФ в течение суток сбили два истребителя Су-27 воздушных сил Украины, а средства ПВО - украинский истребитель МиГ-29, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."ВКС России в течение суток сбиты два истребителя Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбит истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины, а также перехвачены реактивный снаряд HIMARS производства США, четыре управляемые авиабомбы "Hammer" производства Франции и 55 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 22 вне зоны проведения специальной военной операции", - сказано в сообщении.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 645 самолетов, 283 вертолета, 31 609 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 18144 танка и других боевых бронированных машин, 1454 боевые машины реактивных систем залпового огня, 14 622 орудия полевой артиллерии и минометов, 26 102 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, воздушно-космические силы россии, су-27, безопасность, миг-29