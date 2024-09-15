https://ria.ru/20240915/spetsoperatsiya-1972773524.html
Российские военные заняли опорный пункт ВСУ на Северском направлении
Российские военные заняли опорный пункт ВСУ на Северском направлении - РИА Новости, 15.09.2024
Российские военные заняли опорный пункт ВСУ на Северском направлении
Военнослужащие "Южной" группировки войск заняли опорный пункт ВСУ на северском направлении, взяв в плен украинских солдат, видео предоставило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T05:08
2024-09-15T05:08
2024-09-15T05:08
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск заняли опорный пункт ВСУ на северском направлении, взяв в плен украинских солдат, видео предоставило Минобороны РФ. "В ходе боевого дежурства разведчики "Южной" группировки войск при помощи беспилотного летательного аппарата обнаружили опорный пункт противника, занятый пехотой. Передав координаты расчету ударных БпЛА и штурмовому подразделению, разведчики продолжили наблюдение за действиями противника", - говорится в сообщении. По данным ведомства, первым на выполнение задачи выдвинулся расчет БпЛА, оснащенный дронами для сброса боеприпасов. Сразу после боевой работы оператора беспилотника со сбросами к захвату опорного пункта ВСУ приступила штурмовая группа. "Благодаря высочайшему уровню взаимодействия подразделений и профессиональным действиям российских военнослужащих в ходе скоротечного боя "на земле" остатки подразделения противника сдались в плен нашим штурмовикам", - сообщили в Минобороны.
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Российские военные заняли опорный пункт ВСУ на Северском направлении
МО: военные группировки "Юг" заняли опорный пункт ВСУ на Северском направлении
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск заняли опорный пункт ВСУ на северском направлении, взяв в плен украинских солдат, видео предоставило Минобороны РФ.
"В ходе боевого дежурства разведчики "Южной" группировки войск при помощи беспилотного летательного аппарата обнаружили опорный пункт противника, занятый пехотой. Передав координаты расчету ударных БпЛА и штурмовому подразделению, разведчики продолжили наблюдение за действиями противника", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, первым на выполнение задачи выдвинулся расчет БпЛА, оснащенный дронами для сброса боеприпасов. Сразу после боевой работы оператора беспилотника со сбросами к захвату опорного пункта ВСУ приступила штурмовая группа.
"Благодаря высочайшему уровню взаимодействия подразделений и профессиональным действиям российских военнослужащих в ходе скоротечного боя "на земле" остатки подразделения противника сдались в плен нашим штурмовикам", - сообщили в Минобороны.