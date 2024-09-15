Рейтинг@Mail.ru
Российские военные заняли опорный пункт ВСУ на Северском направлении - РИА Новости, 15.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:08 15.09.2024
https://ria.ru/20240915/spetsoperatsiya-1972773524.html
Российские военные заняли опорный пункт ВСУ на Северском направлении
Российские военные заняли опорный пункт ВСУ на Северском направлении - РИА Новости, 15.09.2024
Российские военные заняли опорный пункт ВСУ на Северском направлении
Военнослужащие "Южной" группировки войск заняли опорный пункт ВСУ на северском направлении, взяв в плен украинских солдат, видео предоставило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T05:08
2024-09-15T05:08
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967859756_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_7e8850d1f6d71eb92ef47940f4cbc09c.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск заняли опорный пункт ВСУ на северском направлении, взяв в плен украинских солдат, видео предоставило Минобороны РФ. "В ходе боевого дежурства разведчики "Южной" группировки войск при помощи беспилотного летательного аппарата обнаружили опорный пункт противника, занятый пехотой. Передав координаты расчету ударных БпЛА и штурмовому подразделению, разведчики продолжили наблюдение за действиями противника", - говорится в сообщении. По данным ведомства, первым на выполнение задачи выдвинулся расчет БпЛА, оснащенный дронами для сброса боеприпасов. Сразу после боевой работы оператора беспилотника со сбросами к захвату опорного пункта ВСУ приступила штурмовая группа. "Благодаря высочайшему уровню взаимодействия подразделений и профессиональным действиям российских военнослужащих в ходе скоротечного боя "на земле" остатки подразделения противника сдались в плен нашим штурмовикам", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240915/ukraina-1972771633.html
https://ria.ru/20240914/vsu-1972751909.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967859756_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_dcfe8e08b54fd5076c6bca0c5a5d6154.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские военные заняли опорный пункт ВСУ на Северском направлении

МО: военные группировки "Юг" заняли опорный пункт ВСУ на Северском направлении

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск заняли опорный пункт ВСУ на северском направлении, взяв в плен украинских солдат, видео предоставило Минобороны РФ.
"В ходе боевого дежурства разведчики "Южной" группировки войск при помощи беспилотного летательного аппарата обнаружили опорный пункт противника, занятый пехотой. Передав координаты расчету ударных БпЛА и штурмовому подразделению, разведчики продолжили наблюдение за действиями противника", - говорится в сообщении.
Российские военные нанесли удар по командному пункту ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
СМИ узнали о желании Украины прекратить огонь на отдельных участках фронта
Вчера, 04:02
По данным ведомства, первым на выполнение задачи выдвинулся расчет БпЛА, оснащенный дронами для сброса боеприпасов. Сразу после боевой работы оператора беспилотника со сбросами к захвату опорного пункта ВСУ приступила штурмовая группа.
"Благодаря высочайшему уровню взаимодействия подразделений и профессиональным действиям российских военнослужащих в ходе скоротечного боя "на земле" остатки подразделения противника сдались в плен нашим штурмовикам", - сообщили в Минобороны.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
"Разрезается": на Украине рассказали о большой проблеме ВСУ
14 сентября, 21:04
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала