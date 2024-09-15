Советник Зеленского опроверг данные о плане с пунктом по остановке огня
Советник Зеленского Литвин опроверг данные о плане с пунктом по остановке огня
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Советник Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин в воскресенье опроверг утверждения о том, что так называемый "план победы" Украины, который Киев намерен передать представителям США, якобы содержит пункт о готовности ВСУ к прекращению огня на некоторых участках линии боевого соприкосновения.
Ранее немецкая газета Bild написала, что так называемый "план победы" Украины, который Зеленский хочет представить президенту США Джо Байдену, а также кандидатам на пост главы Белого дома Камале Харрис и Дональду Трампу, включает в себя готовность Киева к "прекращению огня на определенных линиях фронта".
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"Bild распространил фейк. "План победы" Bild не видел, и из тех нескольких человек, которые на сегодня вовлечены Зеленским в подготовку "плана победы", никто с Bild не говорил", - сказал Литвин в комментарии изданию "Украинская правда".
Он также заявил, что Украина по-прежнему выступает против любой заморозки конфликта, и напомнил, что так называемый "план победы" сначала должен быть представлен США, от которых, по признанию Литвина, зависит "реализация его наполнения".
Ранее Зеленский в общении с журналистами заявил, что у него подготовлен план "победы Украины". Среди четырех основных направлений, по словам Зеленского, "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Киев собирается в сентябре передать план Байдену, а также Харрис и Трампу. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет поставленных целей.
В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил.