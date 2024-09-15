https://ria.ru/20240915/sovetnik-1972823301.html

Советник Зеленского опроверг данные о плане с пунктом по остановке огня

Советник Зеленского опроверг данные о плане с пунктом по остановке огня - РИА Новости, 15.09.2024

Советник Зеленского опроверг данные о плане с пунктом по остановке огня

Советник Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин в воскресенье опроверг утверждения о том, что так называемый "план победы" Украины, который Киев... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T15:55

2024-09-15T15:55

2024-09-15T15:55

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Советник Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин в воскресенье опроверг утверждения о том, что так называемый "план победы" Украины, который Киев намерен передать представителям США, якобы содержит пункт о готовности ВСУ к прекращению огня на некоторых участках линии боевого соприкосновения. Ранее немецкая газета Bild написала, что так называемый "план победы" Украины, который Зеленский хочет представить президенту США Джо Байдену, а также кандидатам на пост главы Белого дома Камале Харрис и Дональду Трампу, включает в себя готовность Киева к "прекращению огня на определенных линиях фронта". "Bild распространил фейк. "План победы" Bild не видел, и из тех нескольких человек, которые на сегодня вовлечены Зеленским в подготовку "плана победы", никто с Bild не говорил", - сказал Литвин в комментарии изданию "Украинская правда". Он также заявил, что Украина по-прежнему выступает против любой заморозки конфликта, и напомнил, что так называемый "план победы" сначала должен быть представлен США, от которых, по признанию Литвина, зависит "реализация его наполнения". Ранее Зеленский в общении с журналистами заявил, что у него подготовлен план "победы Украины". Среди четырех основных направлений, по словам Зеленского, "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Киев собирается в сентябре передать план Байдену, а также Харрис и Трампу. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет поставленных целей. В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил.

https://ria.ru/20240913/bouz-1972493521.html

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955253008.html

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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, джо байден, камала харрис, bild, вооруженные силы украины