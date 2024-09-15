https://ria.ru/20240915/simonyan-1972865922.html

Симоньян ответила США, почему журналисты RT помогают бойцам на СВО

Симоньян ответила США, почему журналисты RT помогают бойцам на СВО - РИА Новости, 15.09.2024

Симоньян ответила США, почему журналисты RT помогают бойцам на СВО

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T23:40

2024-09-15T23:40

2024-09-15T23:40

сша

маргарита симоньян

владимир соловьев (телеведущий)

антон анисимов

государственный департамент сша

санкции сша против "россии сегодня" и rt

в мире

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ВЛАДИВОСТОК, 15 сен - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" ответила на обвинение США в помощи российским бойцам в зоне спецоперации, заявив, что журналисты гордятся тем, что помогают фронту. "Конечно, мы помогаем фронту. Естественно, мы помогаем фронту, как все нормальные люди, мы помогаем фронту. Тем более, что у нас есть возможность: у нас широкая аудитория, люди сами к нам обращаются и спрашивают: "Как помочь фронту?" И, естественно, люди с фронта, в свою очередь, к нам обращаются, говорят: "Помогите нам, дайте нам такие-то дроны...в чем они ежедневно нуждаются: от бронежилетов до более серьёзных вещей. Мы не просто этого не скрываем, мы этим гордимся. Мы за время СВО собрали сотни, сотни миллионов рублей для фронта. Для фронта, для людей, которые хотят уехать, эвакуироваться в тех регионах, где сейчас напряжённая ситуация", - заявила Симоньян. По ее словам, создано 75 различных проектов сбора такой помощи, которой занимаются сотрудники редакции. "Потом, мы тратим свои собственные деньги. Я уже рассказывала, что у нас Тиграном (Кеосаяном, мужем Симонян – ред.) такое правило: если мы что-то купили себе, какую-то одежду или сумочку, или что-то, то мы должны, как минимум те же деньги отправить туда...это вообще нормально", - отметила журналист. В эфире она также прокомментировала западное мнение о том, что журналист "должен быть над схваткой". "Журналист должен быть над схваткой, если эта схватка где-то. Вот "где-то" - его не касается. Если в схватке участвует твоя страна, ты, может быть, от этого перестанешь быть журналистом в би-би-сишном идиотском смысле слова, но ты хотя бы не перестанешь быть гражданином, если ты находишься внутри этой схватки. А быть гражданином - гораздо важнее, чем быть журналистом, тем более быть журналистом в их смысле слова", - сказала медиаменеджер. Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала. Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе. Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они не направлены против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью". Наряду с этим власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о регистрации иностранных агентов (FARA).

https://ria.ru/20240915/simonyan-1972862011.html

https://ria.ru/20240914/ssha-1972648383.html

https://ria.ru/20240915/amerika-1972704745.html

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сша, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), антон анисимов, государственный департамент сша, санкции сша против "россии сегодня" и rt, в мире