https://ria.ru/20240915/simonyan-1972863348.html

Симоньян объяснила введение санкций США против "России сегодня" и RT

Симоньян объяснила введение санкций США против "России сегодня" и RT - РИА Новости, 15.09.2024

Симоньян объяснила введение санкций США против "России сегодня" и RT

США ввели санкции против "России сегодня" и RT за донесение правды о ситуации на Украине и ходе спецоперации, заявила главный редактор медиагруппы и телеканала... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T22:55

2024-09-15T22:55

2024-09-15T23:15

сша

россия

украина

маргарита симоньян

владимир соловьев (телеведущий)

антон анисимов

государственный департамент сша

санкции сша против "россии сегодня" и rt

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ВЛАДИВОСТОК, 15 сен — РИА Новости. США ввели санкции против "России сегодня" и RT за донесение правды о ситуации на Украине и ходе спецоперации, заявила главный редактор медиагруппы и телеканала Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1"."И естественно, (занимаемся. — Прим. ред.) тем, за что мы сейчас получили все эти санкции, обыски и прочее. Это донесением правды о том, что происходит, до всего мира и убеждением мира в том, что не такая белая, пушистая Украина, как вам показывают, что там — реальный нацизм. Что у России реально не было другого выбора, что Россия не ведет себя жестоко, что Россия, когда стреляет, она стреляет по военным целям, в отличие от них, которые захватывают мирные города, села. Которые намеренно, как террористы, чтобы запугать остальных, мучают людей и на камеру это снимают, показывают", — сказала она. Как отметила медиаменеджер, "Россия сегодня" не занимается распространением фейков и дезинформации, поэтому против нее не подали ни одного судебного иска."Если бы мы этим занимались, давным-давно на нас бы подали в суд. Ни одного судебного дела по фейкам и по дезинформации, ни одного. Занимались, занимаемся, заниматься будем. Спасибо большое, дорогие присяжные заседатели, за высокую оценку труда наших коллег", — подчеркнула Симоньян. Кампания США против "России сегодня" и RTНа этой неделе американский госсекретарь Энтони Блинкен обвинил RT в том, что тот якобы участвовал в тайных операциях по вмешательству в дела других стран и военных закупках. На этом фоне он объявил о начале совместной дипломатической кампании США, Великобритании и Канады, направленной на объединение союзников для ответа на "угрозу со стороны телеканала и других российских инструментов влияния и дезинформации".В свою очередь, спецпосланник и координатор Центра глобального взаимодействия при Госдепе Джеймс Рубин заявил, что широкий охват и сфера влияния RT привели к недостаточной поддержке Украины в мире.Телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации Белого дома утверждает, что деятельность телеканала сыграла ключевую роль в пророссийской реакции в мире на конфликт в постсоветской республике.Минфин США также ввел санкции в отношении "России сегодня" и ее гендиректора Дмитрия Киселева. Ведомство выпустило генеральную лицензию, предписав завершить финансовые операции с медиагруппой до 13 ноября. Неделей ранее в стоп-лист включили главреда "России сегодня" и RT Маргариту Симоньян и нескольких топ-менеджеров телеканала.Официальный представить МИД Мария Захарова подчеркнула, что Вашингтон, развернув кампанию против российских СМИ, объявил войну свободе слова во всем мире, но Москва ответит на эти действия.

https://ria.ru/20240909/informatsiya-1971443667.html

https://ria.ru/20240914/sanktsii-1972681427.html

https://ria.ru/20240914/ssha-1972648383.html

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Симоньян об обвинениях США в адрес RT Симоньян об обвинениях США в адрес RT 2024-09-15T22:55 true PT5M57S

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