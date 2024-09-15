https://ria.ru/20240915/simonjan-1972856017.html
Симоньян поблагодарила США за признание вклада RT в ситуацию с Украиной
Симоньян поблагодарила США за признание вклада RT в ситуацию с Украиной - РИА Новости, 15.09.2024
Симоньян поблагодарила США за признание вклада RT в ситуацию с Украиной
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян поблагодарила США за признание вклада телеканала в недостаточную поддержку Украины в мире. РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T21:42
2024-09-15T21:42
2024-09-15T22:57
сша
украина
россия
маргарита симоньян
владимир соловьев (телеведущий)
антон анисимов
государственный департамент сша
санкции сша против "россии сегодня" и rt
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ВЛАДИВОСТОК, 15 сен — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян поблагодарила США за признание вклада телеканала в недостаточную поддержку Украины в мире. Такое заявление она сделала в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1"."Я считаю — мы все считаем, <...> имею в виду наш коллектив, — что мы должны выразить благодарность руководству Соединенных Штатов Америки за признание того, что значительная часть неподдержки миром Украины и благожелательного отношения к России, а если уж говорить прямо, то пожелания удачи России, в том числе в специальной военной операции, — это во многом работа ребят, которые рассказывали просто правду", — отметила медиаменеджер. По ее словам, RT пришлось найти "партизанские тропы" для распространения контента в тех странах, где телеканал запретили, и это привело к вершинам не меньшим, а даже большим, чем открытое публичное вещание."За это спасибо вам большое, коллеги, вы подняли нашу мотивацию. Она и так-то у нас была высоко, а теперь-то просто за небом, что называется. Мы будем работать и дальше", — пообещала Симоньян.Она также напомнила, что, когда RT только начинал вещание в западных странах, на него не обращали внимания, над ним посмеивались."Как <...> по той мантре: сначала тебя не замечают, потом над тобой смеются, потом с тобой борются, потом ты побеждаешь. У нас ровно так и было", — резюмировала главред.Кампания США против "России сегодня" и RTНа этой неделе американский госсекретарь Энтони Блинкен обвинил RT в том, что тот якобы участвовал в тайных операциях по вмешательству в дела других стран и военных закупках. На этом фоне он объявил о начале совместной дипломатической кампании США, Великобритании и Канады, направленной на объединение союзников для ответа на "угрозу со стороны телеканала и других российских инструментов влияния и дезинформации".В свою очередь, спецпосланник и координатор Центра глобального взаимодействия при Госдепе Джеймс Рубин заявил, что широкий охват и сфера влияния RT привели к недостаточной поддержке Украины в мире.Телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации Белого дома утверждает, что деятельность телеканала сыграла ключевую роль в пророссийской реакции в мире на конфликт в постсоветской республике.Минфин США также ввел санкции в отношении "России сегодня" и ее гендиректора Дмитрия Киселева. Ведомство выпустило генеральную лицензию, предписав завершить финансовые операции с медиагруппой до 13 ноября. Неделей ранее в стоп-лист включили главреда "России сегодня" и RT Маргариту Симоньян и нескольких топ-менеджеров телеканала.Официальный представить МИД Мария Захарова подчеркнула, что Вашингтон, развернув кампанию против российских СМИ, объявил войну свободе слова во всем мире, но Москва ответит на эти действия.
https://ria.ru/20240914/ssha-1972648383.html
https://ria.ru/20240914/sanktsii-1972681427.html
https://ria.ru/20240909/informatsiya-1971443667.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584402_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_9ac235e584454b53c9d440b335bcf978.jpg
Симоньян об обвинениях США в адрес RT
Симоньян об обвинениях США в адрес RT
2024-09-15T21:42
true
PT5M57S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, украина, россия, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), антон анисимов, государственный департамент сша, санкции сша против "россии сегодня" и rt, в мире, энтони блинкен
США, Украина, Россия, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий), Антон Анисимов, Государственный департамент США, Санкции США против "России сегодня" и RT, В мире, Энтони Блинкен
Симоньян поблагодарила США за признание вклада RT в ситуацию с Украиной
Симоньян поблагодарила США за признание вклада RT в неподдержку Украины в мире
ВЛАДИВОСТОК, 15 сен — РИА Новости.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян поблагодарила США за признание вклада телеканала в недостаточную поддержку Украины в мире. Такое заявление она сделала в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1
".
"Я считаю — мы все считаем, <...> имею в виду наш коллектив, — что мы должны выразить благодарность руководству Соединенных Штатов Америки за признание того, что значительная часть неподдержки миром Украины и благожелательного отношения к России, а если уж говорить прямо, то пожелания удачи России, в том числе в специальной военной операции, — это во многом работа ребят, которые рассказывали просто правду", — отметила медиаменеджер.
По ее словам, RT пришлось найти "партизанские тропы" для распространения контента в тех странах, где телеканал запретили, и это привело к вершинам не меньшим, а даже большим, чем открытое публичное вещание.
"За это спасибо вам большое, коллеги, вы подняли нашу мотивацию. Она и так-то у нас была высоко, а теперь-то просто за небом, что называется. Мы будем работать и дальше", — пообещала Симоньян.
Она также напомнила, что, когда RT только начинал вещание в западных странах, на него не обращали внимания, над ним посмеивались.
"Как <...> по той мантре: сначала тебя не замечают, потом над тобой смеются, потом с тобой борются, потом ты побеждаешь. У нас ровно так и было", — резюмировала главред.
Кампания США против "России сегодня" и RT
На этой неделе американский госсекретарь Энтони Блинкен
обвинил RT в том, что тот якобы участвовал в тайных операциях по вмешательству в дела других стран и военных закупках. На этом фоне он объявил о начале совместной дипломатической кампании США, Великобритании
и Канады, направленной на объединение союзников для ответа на "угрозу со стороны телеканала и других российских инструментов влияния и дезинформации".
В свою очередь, спецпосланник и координатор Центра глобального взаимодействия при Госдепе
Джеймс Рубин заявил, что широкий охват и сфера влияния RT привели к недостаточной поддержке Украины в мире.
Телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации Белого дома утверждает, что деятельность телеканала сыграла ключевую роль в пророссийской реакции в мире на конфликт в постсоветской республике.
Минфин США также ввел санкции в отношении "России сегодня" и ее гендиректора Дмитрия Киселева
. Ведомство выпустило генеральную лицензию, предписав завершить финансовые операции с медиагруппой до 13 ноября. Неделей ранее в стоп-лист включили главреда "России сегодня" и RT Маргариту Симоньян и нескольких топ-менеджеров телеканала.
Официальный представить МИД Мария Захарова подчеркнула, что Вашингтон, развернув кампанию против российских СМИ, объявил войну свободе слова во всем мире, но Москва ответит на эти действия.