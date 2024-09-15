https://ria.ru/20240915/simonjan-1972856017.html

Симоньян поблагодарила США за признание вклада RT в ситуацию с Украиной

Симоньян поблагодарила США за признание вклада RT в ситуацию с Украиной - РИА Новости, 15.09.2024

Симоньян поблагодарила США за признание вклада RT в ситуацию с Украиной

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян поблагодарила США за признание вклада телеканала в недостаточную поддержку Украины в мире. РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T21:42

2024-09-15T21:42

2024-09-15T22:57

сша

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россия

маргарита симоньян

владимир соловьев (телеведущий)

антон анисимов

государственный департамент сша

санкции сша против "россии сегодня" и rt

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ВЛАДИВОСТОК, 15 сен — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян поблагодарила США за признание вклада телеканала в недостаточную поддержку Украины в мире. Такое заявление она сделала в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1"."Я считаю — мы все считаем, <...> имею в виду наш коллектив, — что мы должны выразить благодарность руководству Соединенных Штатов Америки за признание того, что значительная часть неподдержки миром Украины и благожелательного отношения к России, а если уж говорить прямо, то пожелания удачи России, в том числе в специальной военной операции, — это во многом работа ребят, которые рассказывали просто правду", — отметила медиаменеджер. По ее словам, RT пришлось найти "партизанские тропы" для распространения контента в тех странах, где телеканал запретили, и это привело к вершинам не меньшим, а даже большим, чем открытое публичное вещание."За это спасибо вам большое, коллеги, вы подняли нашу мотивацию. Она и так-то у нас была высоко, а теперь-то просто за небом, что называется. Мы будем работать и дальше", — пообещала Симоньян.Она также напомнила, что, когда RT только начинал вещание в западных странах, на него не обращали внимания, над ним посмеивались."Как <...> по той мантре: сначала тебя не замечают, потом над тобой смеются, потом с тобой борются, потом ты побеждаешь. У нас ровно так и было", — резюмировала главред.Кампания США против "России сегодня" и RTНа этой неделе американский госсекретарь Энтони Блинкен обвинил RT в том, что тот якобы участвовал в тайных операциях по вмешательству в дела других стран и военных закупках. На этом фоне он объявил о начале совместной дипломатической кампании США, Великобритании и Канады, направленной на объединение союзников для ответа на "угрозу со стороны телеканала и других российских инструментов влияния и дезинформации".В свою очередь, спецпосланник и координатор Центра глобального взаимодействия при Госдепе Джеймс Рубин заявил, что широкий охват и сфера влияния RT привели к недостаточной поддержке Украины в мире.Телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации Белого дома утверждает, что деятельность телеканала сыграла ключевую роль в пророссийской реакции в мире на конфликт в постсоветской республике.Минфин США также ввел санкции в отношении "России сегодня" и ее гендиректора Дмитрия Киселева. Ведомство выпустило генеральную лицензию, предписав завершить финансовые операции с медиагруппой до 13 ноября. Неделей ранее в стоп-лист включили главреда "России сегодня" и RT Маргариту Симоньян и нескольких топ-менеджеров телеканала.Официальный представить МИД Мария Захарова подчеркнула, что Вашингтон, развернув кампанию против российских СМИ, объявил войну свободе слова во всем мире, но Москва ответит на эти действия.

https://ria.ru/20240914/ssha-1972648383.html

https://ria.ru/20240914/sanktsii-1972681427.html

https://ria.ru/20240909/informatsiya-1971443667.html

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