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Саратовские "серебряные" волонтеры занялись плетением маскировочных сетей - РИА Новости, 15.09.2024
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Надежные люди
 
20:13 15.09.2024
https://ria.ru/20240915/seti-1972848182.html
Саратовские "серебряные" волонтеры занялись плетением маскировочных сетей
Саратовские "серебряные" волонтеры занялись плетением маскировочных сетей - РИА Новости, 15.09.2024
Саратовские "серебряные" волонтеры занялись плетением маскировочных сетей
"Серебряные" волонтеры в Саратовской области привлечены к работе мастерской по изготовлению маскировочных сетей для участников специальной военной операции,... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T20:13
2024-09-15T20:13
надежные люди
саратовская область
самойловский район
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САРАТОВ, 15 сен - РИА Новости. "Серебряные" волонтеры в Саратовской области привлечены к работе мастерской по изготовлению маскировочных сетей для участников специальной военной операции, сообщило региональное министерство труда и социальной защиты региона. "Серебряные" волонтеры Самойловского центра социального обслуживания населения принимают активное участие в плетении сетей в зону специальной военной операции. В учреждении установлено специальное приспособление, на котором располагается сеть для работы... В рамках акции #Мывместе добровольцы-пенсионеры центра социального обслуживания населения Самойловского района осваивают новое полезное ремесло... К "серебряным" волонтерам присоединяются и сотрудники центра, а также все желающие добровольцы", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале министерства информации и массовых коммуникаций области. Руководитель центра Елена Коновалова пояснила, что мастерская работает с утра до вечера. "В свободное время от работы сотрудники приходят сюда, чтобы сделать как можно скорее очередную сетку. Технология плетения незамысловата, но требует важных тонкостей", - приводятся в сообщении её слова.
https://ria.ru/20240912/pomosch-1972349080.html
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саратовская область
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саратовская область, самойловский район
Надежные люди, Саратовская область, Самойловский район
Саратовские "серебряные" волонтеры занялись плетением маскировочных сетей

Саратовские "серебряные" волонтеры плетут маскировочные сети для военных на СВО

© Фото : Министерство труда и социальной защиты области Саратовской области"Серебряные" волонтеры в Саратовской области плетут маскировочные сети для участников СВО
Серебряные волонтеры в Саратовской области плетут маскировочные сети для участников СВО - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© Фото : Министерство труда и социальной защиты области Саратовской области
"Серебряные" волонтеры в Саратовской области плетут маскировочные сети для участников СВО
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 15 сен - РИА Новости. "Серебряные" волонтеры в Саратовской области привлечены к работе мастерской по изготовлению маскировочных сетей для участников специальной военной операции, сообщило региональное министерство труда и социальной защиты региона.
"Серебряные" волонтеры Самойловского центра социального обслуживания населения принимают активное участие в плетении сетей в зону специальной военной операции. В учреждении установлено специальное приспособление, на котором располагается сеть для работы... В рамках акции #Мывместе добровольцы-пенсионеры центра социального обслуживания населения Самойловского района осваивают новое полезное ремесло... К "серебряным" волонтерам присоединяются и сотрудники центра, а также все желающие добровольцы", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале министерства информации и массовых коммуникаций области.
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Руководитель центра Елена Коновалова пояснила, что мастерская работает с утра до вечера.
"В свободное время от работы сотрудники приходят сюда, чтобы сделать как можно скорее очередную сетку. Технология плетения незамысловата, но требует важных тонкостей", - приводятся в сообщении её слова.
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Надежные людиСаратовская областьСамойловский район
 
 
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