Саратовские "серебряные" волонтеры занялись плетением маскировочных сетей
Саратовские "серебряные" волонтеры плетут маскировочные сети для военных на СВО
© Фото : Министерство труда и социальной защиты области Саратовской области"Серебряные" волонтеры в Саратовской области плетут маскировочные сети для участников СВО
© Фото : Министерство труда и социальной защиты области Саратовской области
"Серебряные" волонтеры в Саратовской области плетут маскировочные сети для участников СВО
САРАТОВ, 15 сен - РИА Новости. "Серебряные" волонтеры в Саратовской области привлечены к работе мастерской по изготовлению маскировочных сетей для участников специальной военной операции, сообщило региональное министерство труда и социальной защиты региона.
"Серебряные" волонтеры Самойловского центра социального обслуживания населения принимают активное участие в плетении сетей в зону специальной военной операции. В учреждении установлено специальное приспособление, на котором располагается сеть для работы... В рамках акции #Мывместе добровольцы-пенсионеры центра социального обслуживания населения Самойловского района осваивают новое полезное ремесло... К "серебряным" волонтерам присоединяются и сотрудники центра, а также все желающие добровольцы", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале министерства информации и массовых коммуникаций области.
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Руководитель центра Елена Коновалова пояснила, что мастерская работает с утра до вечера.
"В свободное время от работы сотрудники приходят сюда, чтобы сделать как можно скорее очередную сетку. Технология плетения незамысловата, но требует важных тонкостей", - приводятся в сообщении её слова.
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