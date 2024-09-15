https://ria.ru/20240915/seti-1972848182.html

Саратовские "серебряные" волонтеры занялись плетением маскировочных сетей

Саратовские "серебряные" волонтеры занялись плетением маскировочных сетей - РИА Новости, 15.09.2024

Саратовские "серебряные" волонтеры занялись плетением маскировочных сетей

"Серебряные" волонтеры в Саратовской области привлечены к работе мастерской по изготовлению маскировочных сетей для участников специальной военной операции,... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T20:13

2024-09-15T20:13

2024-09-15T20:13

надежные люди

саратовская область

самойловский район

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САРАТОВ, 15 сен - РИА Новости. "Серебряные" волонтеры в Саратовской области привлечены к работе мастерской по изготовлению маскировочных сетей для участников специальной военной операции, сообщило региональное министерство труда и социальной защиты региона. "Серебряные" волонтеры Самойловского центра социального обслуживания населения принимают активное участие в плетении сетей в зону специальной военной операции. В учреждении установлено специальное приспособление, на котором располагается сеть для работы... В рамках акции #Мывместе добровольцы-пенсионеры центра социального обслуживания населения Самойловского района осваивают новое полезное ремесло... К "серебряным" волонтерам присоединяются и сотрудники центра, а также все желающие добровольцы", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале министерства информации и массовых коммуникаций области. Руководитель центра Елена Коновалова пояснила, что мастерская работает с утра до вечера. "В свободное время от работы сотрудники приходят сюда, чтобы сделать как можно скорее очередную сетку. Технология плетения незамысловата, но требует важных тонкостей", - приводятся в сообщении её слова.

https://ria.ru/20240912/pomosch-1972349080.html

https://ria.ru/20240912/pomosch-1972257894.html

саратовская область

самойловский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

саратовская область, самойловский район