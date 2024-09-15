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ВС России зачистили от ВСУ село Борки в Суджанском районе Курской области
ВС России зачистили от ВСУ село Борки в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 15.09.2024
ВС России зачистили от ВСУ село Борки в Суджанском районе Курской области
Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил о зачистке от ВСУ села... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T18:19
2024-09-15T18:19
2024-09-15T18:37
суджанский район
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил о зачистке от ВСУ села Борки в Суджанском районе Курской области."Наши братья из подразделения "АрБат" 810-й бригады зачистили населённый пункт "Борки", уничтожив противника и взяв пленных. Поздравляю наших братьев с таким хорошим результатом и желаю дальнейших успехов!" - написал Алаудинов в своём Telegram-канале.Алаудинов опубликовал видеозапись, на которой боец подразделения докладывает об освобождении села Борки. По его словам, в зачистке населённого пункта также принимали участие военнослужащие 382-ого батальона морской пехоты 810-й бригады.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ВС России зачистили от ВСУ село Борки в Суджанском районе Курской области
Алаудинов: ВС РФ зачистили от ВСУ село Борки в Суджанском районе Курской области