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ВС России зачистили от ВСУ село Борки в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 15.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:19 15.09.2024 (обновлено: 18:37 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/selo-1972837951.html
ВС России зачистили от ВСУ село Борки в Суджанском районе Курской области
ВС России зачистили от ВСУ село Борки в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 15.09.2024
ВС России зачистили от ВСУ село Борки в Суджанском районе Курской области
Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил о зачистке от ВСУ села... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T18:19
2024-09-15T18:37
суджанский район
курская область
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
апты алаудинов
вооруженные силы украины
россия
безопасность
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил о зачистке от ВСУ села Борки в Суджанском районе Курской области."Наши братья из подразделения "АрБат" 810-й бригады зачистили населённый пункт "Борки", уничтожив противника и взяв пленных. Поздравляю наших братьев с таким хорошим результатом и желаю дальнейших успехов!" - написал Алаудинов в своём Telegram-канале.Алаудинов опубликовал видеозапись, на которой боец подразделения докладывает об освобождении села Борки. По его словам, в зачистке населённого пункта также принимали участие военнослужащие 382-ого батальона морской пехоты 810-й бригады.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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суджанский район, курская область, вооруженные силы рф, апты алаудинов, вооруженные силы украины, россия, безопасность
Суджанский район, Курская область, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Апты Алаудинов, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
ВС России зачистили от ВСУ село Борки в Суджанском районе Курской области

Алаудинов: ВС РФ зачистили от ВСУ село Борки в Суджанском районе Курской области

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ . Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил о зачистке от ВСУ села Борки в Суджанском районе Курской области.
"Наши братья из подразделения "АрБат" 810-й бригады зачистили населённый пункт "Борки", уничтожив противника и взяв пленных. Поздравляю наших братьев с таким хорошим результатом и желаю дальнейших успехов!" - написал Алаудинов в своём Telegram-канале.
Алаудинов опубликовал видеозапись, на которой боец подразделения докладывает об освобождении села Борки. По его словам, в зачистке населённого пункта также принимали участие военнослужащие 382-ого батальона морской пехоты 810-й бригады.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСуджанский районКурская областьВооруженные силы РФАпты АлаудиновВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасность
 
 
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