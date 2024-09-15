https://ria.ru/20240915/rynki-1972806997.html
Песков призвал активнее работать на мировых рынках
Песков призвал активнее работать на мировых рынках - РИА Новости, 15.09.2024
Песков призвал активнее работать на мировых рынках
России нужно энергично работать на мировых рынках, несмотря на санкции, потому что свято место пусто не бывает, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T13:35
2024-09-15T13:35
2024-09-15T14:44
экономика
россия
дмитрий песков
павел зарубин
санкции в отношении россии
реакция на санкции
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. России нужно энергично работать на мировых рынках, несмотря на санкции, потому что свято место пусто не бывает, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. "Рынок тоже достаточно конкурентный и беспощадный, потеряв на нем позиции однажды, потом нужны десятилетия, чтобы их хоть как-то завоевать снова. Свято место пусто не бывает. И место наших бриллиантов, если мы уйдем, займут другие, и место нашей нефти, займет другая нефть, и так далее и тому подобное", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в ответ на вопрос о возможных ограничениях в поставках российского урана, титана и никеля на мировой рынок."И поэтому, конечно, нам нужно энергично работать на мировых рынках с тем, чтобы, несмотря на эти незаконные ограничения, сохранять наши позиции", - добавил он."Международные рынки — это очень сложный механизм, который совершенно не желает отказываться от каких-то составляющих. И введение санкций против какой-то стороны совершенно не означает, что рынок автоматически будет захлопывать какие-то двери перед продукцией этой страны", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, покупают ли продукцию РФ недружественные страны, которые провозглашали отказ от неё.По его словам, "находятся способы, находятся пути, находятся цепочки для поставки, логистические цепочки, и все равно товары на мировой рынок попадают"."Другое дело, что растут издержки, растут цены, это приводит к разбалансировке мировых рынков. То есть санкции имеют негативное последствие на мировую экономику в целом", - добавил Песков.
https://ria.ru/20240915/putin-1972753940.html
https://ria.ru/20240831/rossiya-1969559291.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий песков, павел зарубин, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
Песков призвал активнее работать на мировых рынках
Песков: России нужно энергично работать на мировых рынках, несмотря на санкции
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.
России нужно энергично работать на мировых рынках, несмотря на санкции, потому что свято место пусто не бывает, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью
Павлу Зарубину.
"Рынок тоже достаточно конкурентный и беспощадный, потеряв на нем позиции однажды, потом нужны десятилетия, чтобы их хоть как-то завоевать снова. Свято место пусто не бывает. И место наших бриллиантов, если мы уйдем, займут другие, и место нашей нефти, займет другая нефть, и так далее и тому подобное", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в ответ на вопрос о возможных ограничениях в поставках российского урана, титана и никеля на мировой рынок.
"И поэтому, конечно, нам нужно энергично работать на мировых рынках с тем, чтобы, несмотря на эти незаконные ограничения, сохранять наши позиции", - добавил он.
"Международные рынки — это очень сложный механизм, который совершенно не желает отказываться от каких-то составляющих. И введение санкций против какой-то стороны совершенно не означает, что рынок автоматически будет захлопывать какие-то двери перед продукцией этой страны", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, покупают ли продукцию РФ недружественные страны, которые провозглашали отказ от неё.
По его словам, "находятся способы, находятся пути, находятся цепочки для поставки, логистические цепочки, и все равно товары на мировой рынок попадают".
"Другое дело, что растут издержки, растут цены, это приводит к разбалансировке мировых рынков. То есть санкции имеют негативное последствие на мировую экономику в целом", - добавил Песков.