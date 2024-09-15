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В Петербурге теплоход столкнулся с прогулочным судном - РИА Новости, 15.09.2024
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11:59 15.09.2024 (обновлено: 12:16 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/rossiya-1972798223.html
В Петербурге теплоход столкнулся с прогулочным судном
В Петербурге теплоход столкнулся с прогулочным судном - РИА Новости, 15.09.2024
В Петербурге теплоход столкнулся с прогулочным судном
В районе Литейного моста в Санкт-Петербурге теплоход столкнулся с прогулочным судном, пишет Северо-Западная транспортная прокуратура города в своем... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T11:59
2024-09-15T12:16
происшествия
санкт-петербург
северо-западная транспортная прокуратура
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В районе Литейного моста в Санкт-Петербурге теплоход столкнулся с прогулочным судном, пишет Северо-Западная транспортная прокуратура города в своем Telegram-канале."По предварительным данным, ночью 15 сентября 2024 года в районе Литейного моста теплоход "Соларис" совершил навал на прогулочное судно "Москва-101", — говорится в сообщении.Причины столкновения устанавливаются. Пострадавших в результате инцидента не было.
https://ria.ru/20240818/peterburg-1966945279.html
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РИА Новости
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353
60
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Столкновение теплохода "Соларис" с прогулочным судном в Санкт-Петербурге
Столкновение теплохода "Соларис" с прогулочным судном в Санкт-Петербурге
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происшествия, санкт-петербург, северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Санкт-Петербург, Северо-Западная транспортная прокуратура
В Петербурге теплоход столкнулся с прогулочным судном

Прокуратура сообщила о столкновении в Петербурге теплохода с прогулочным судном

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В районе Литейного моста в Санкт-Петербурге теплоход столкнулся с прогулочным судном, пишет Северо-Западная транспортная прокуратура города в своем Telegram-канале.
"По предварительным данным, ночью 15 сентября 2024 года в районе Литейного моста теплоход "Соларис" совершил навал на прогулочное судно "Москва-101", — говорится в сообщении.
Причины столкновения устанавливаются. Пострадавших в результате инцидента не было.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургСеверо-Западная транспортная прокуратура
 
 
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