https://ria.ru/20240915/rossiya-1972798223.html
В Петербурге теплоход столкнулся с прогулочным судном
В Петербурге теплоход столкнулся с прогулочным судном - РИА Новости, 15.09.2024
В Петербурге теплоход столкнулся с прогулочным судном
В районе Литейного моста в Санкт-Петербурге теплоход столкнулся с прогулочным судном, пишет Северо-Западная транспортная прокуратура города в своем... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T11:59
2024-09-15T11:59
2024-09-15T12:16
происшествия
санкт-петербург
северо-западная транспортная прокуратура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0f/1972800423_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8773cf8ffa7e497ecde83a2f3aca7e73.jpg
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В районе Литейного моста в Санкт-Петербурге теплоход столкнулся с прогулочным судном, пишет Северо-Западная транспортная прокуратура города в своем Telegram-канале."По предварительным данным, ночью 15 сентября 2024 года в районе Литейного моста теплоход "Соларис" совершил навал на прогулочное судно "Москва-101", — говорится в сообщении.Причины столкновения устанавливаются. Пострадавших в результате инцидента не было.
https://ria.ru/20240818/peterburg-1966945279.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0f/1972800423_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_feeec2836e32aa354df20caec434a12b.jpg
Столкновение теплохода "Соларис" с прогулочным судном в Санкт-Петербурге
Столкновение теплохода "Соларис" с прогулочным судном в Санкт-Петербурге
2024-09-15T11:59
true
PT1M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Санкт-Петербург, Северо-Западная транспортная прокуратура
В Петербурге теплоход столкнулся с прогулочным судном
Прокуратура сообщила о столкновении в Петербурге теплохода с прогулочным судном