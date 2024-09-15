https://ria.ru/20240915/rossiya-1972798223.html

В Петербурге теплоход столкнулся с прогулочным судном

В Петербурге теплоход столкнулся с прогулочным судном - РИА Новости, 15.09.2024

В Петербурге теплоход столкнулся с прогулочным судном

В районе Литейного моста в Санкт-Петербурге теплоход столкнулся с прогулочным судном, пишет Северо-Западная транспортная прокуратура города в своем... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T11:59

2024-09-15T11:59

2024-09-15T12:16

происшествия

санкт-петербург

северо-западная транспортная прокуратура

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В районе Литейного моста в Санкт-Петербурге теплоход столкнулся с прогулочным судном, пишет Северо-Западная транспортная прокуратура города в своем Telegram-канале."По предварительным данным, ночью 15 сентября 2024 года в районе Литейного моста теплоход "Соларис" совершил навал на прогулочное судно "Москва-101", — говорится в сообщении.Причины столкновения устанавливаются. Пострадавших в результате инцидента не было.

https://ria.ru/20240818/peterburg-1966945279.html

санкт-петербург

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Столкновение теплохода "Соларис" с прогулочным судном в Санкт-Петербурге Столкновение теплохода "Соларис" с прогулочным судном в Санкт-Петербурге 2024-09-15T11:59 true PT1M06S

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происшествия, санкт-петербург, северо-западная транспортная прокуратура