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На Западе сделали удивительное заявление о "красных линиях" России - РИА Новости, 15.09.2024
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09:49 15.09.2024
https://ria.ru/20240915/rossiya-1972786996.html
На Западе сделали удивительное заявление о "красных линиях" России
На Западе сделали удивительное заявление о "красных линиях" России - РИА Новости, 15.09.2024
На Западе сделали удивительное заявление о "красных линиях" России
Эксперты, заявляющие, что "красные линии" России существуют лишь на словах, глубоко ошибаются, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T09:49
2024-09-15T09:49
в мире
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Эксперты, заявляющие, что "красные линии" России существуют лишь на словах, глубоко ошибаются, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.Так, он напомнил, что эти люди пытались всех убедить, что у России якобы закончились ракеты, что ее армия терпит поражение, а сама страна страдает от международной изоляции и западных санкций."Они лгали обо всем остальном. Лгут и сейчас", — написал он.В начале сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал не шутить с "красными линиями" России. Дипломат добавил, что Вашингтон в курсе, где они проходят.
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в мире, россия, сергей лавров
В мире, Россия, Сергей Лавров
На Западе сделали удивительное заявление о "красных линиях" России

Боуз уличил во лжи тех, кто отрицает существование "красных линий" РФ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПанорамный вид на Московский кремль и Москва-реку
Панорамный вид на Московский кремль и Москва-реку - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Панорамный вид на Московский кремль и Москва-реку. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Эксперты, заявляющие, что "красные линии" России существуют лишь на словах, глубоко ошибаются, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
Так, он напомнил, что эти люди пытались всех убедить, что у России якобы закончились ракеты, что ее армия терпит поражение, а сама страна страдает от международной изоляции и западных санкций.
"Они лгали обо всем остальном. Лгут и сейчас", — написал он.
В начале сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал не шутить с "красными линиями" России. Дипломат добавил, что Вашингтон в курсе, где они проходят.
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