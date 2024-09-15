https://ria.ru/20240915/rossiya-1972786996.html
На Западе сделали удивительное заявление о "красных линиях" России
На Западе сделали удивительное заявление о "красных линиях" России - РИА Новости, 15.09.2024
На Западе сделали удивительное заявление о "красных линиях" России
Эксперты, заявляющие, что "красные линии" России существуют лишь на словах, глубоко ошибаются, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T09:49
2024-09-15T09:49
2024-09-15T09:49
в мире
россия
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969476116_84:0:3056:1672_1920x0_80_0_0_b2948316f10eafbbe6e706ba8e9e83b7.jpg
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Эксперты, заявляющие, что "красные линии" России существуют лишь на словах, глубоко ошибаются, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.Так, он напомнил, что эти люди пытались всех убедить, что у России якобы закончились ракеты, что ее армия терпит поражение, а сама страна страдает от международной изоляции и западных санкций."Они лгали обо всем остальном. Лгут и сейчас", — написал он.В начале сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал не шутить с "красными линиями" России. Дипломат добавил, что Вашингтон в курсе, где они проходят.
https://ria.ru/20240910/slutskij-1971936718.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969476116_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_90b45aafc391249c6617f6fbb1ccae02.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сергей лавров
В мире, Россия, Сергей Лавров
На Западе сделали удивительное заявление о "красных линиях" России
Боуз уличил во лжи тех, кто отрицает существование "красных линий" РФ