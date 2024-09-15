https://ria.ru/20240915/rossiya-1972786996.html

На Западе сделали удивительное заявление о "красных линиях" России

На Западе сделали удивительное заявление о "красных линиях" России - РИА Новости, 15.09.2024

На Западе сделали удивительное заявление о "красных линиях" России

Эксперты, заявляющие, что "красные линии" России существуют лишь на словах, глубоко ошибаются, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T09:49

2024-09-15T09:49

2024-09-15T09:49

в мире

россия

сергей лавров

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Эксперты, заявляющие, что "красные линии" России существуют лишь на словах, глубоко ошибаются, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.Так, он напомнил, что эти люди пытались всех убедить, что у России якобы закончились ракеты, что ее армия терпит поражение, а сама страна страдает от международной изоляции и западных санкций."Они лгали обо всем остальном. Лгут и сейчас", — написал он.В начале сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал не шутить с "красными линиями" России. Дипломат добавил, что Вашингтон в курсе, где они проходят.

https://ria.ru/20240910/slutskij-1971936718.html

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в мире, россия, сергей лавров