https://ria.ru/20240915/rezervy-1972806168.html

ВС России нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области

ВС России нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 15.09.2024

ВС России нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области

Российская авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам семи украинских бригад в 13 населенных пунктах Сумской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T13:31

2024-09-15T13:31

2024-09-15T13:31

специальная военная операция на украине

россия

сумская область

курская область

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Российская авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам семи украинских бригад в 13 населенных пунктах Сумской области, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 22-й и 41-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-ой бригады президента, а также 103-й и 106-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Белополье, Водолаги, Журавка, Ободы, Катериновка, Речки, Павловка, Сосновка, Сумы, Хотень, Юнаковка, Ястребиное и Ямполь", - говорится в сообщении. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13,4 тысячи военных, 113 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, сумская область, курская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)