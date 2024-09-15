https://ria.ru/20240915/reb-1972772676.html

Россия помешала Украине наводить ракеты, пишут СМИ

Россия помешала Украине наводить ракеты, пишут СМИ - РИА Новости, 15.09.2024

Россия помешала Украине наводить ракеты, пишут СМИ

Применяемая российской армией радиоэлектронная борьба (РЭБ) сделала бесполезными попытки Киева использовать систему GPS для наведения ракет, пишет газета Times... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T04:46

2024-09-15T04:46

2024-09-15T05:06

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Применяемая российской армией радиоэлектронная борьба (РЭБ) сделала бесполезными попытки Киева использовать систему GPS для наведения ракет, пишет газета Times со ссылкой на британский военный источник. "Российская радиоэлектронная борьба сделала GPS бесполезной. Они глушат ее", — приводит издание слова источника. По информации СМИ, этот фактор, в частности, не дает Киеву использовать британские ракеты Storm Shadow без поддержки с целеуказанием со стороны США. Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью ВКС.

https://ria.ru/20240915/britaniya-1972771801.html

https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html

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