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Россия помешала Украине наводить ракеты, пишут СМИ - РИА Новости, 15.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:46 15.09.2024 (обновлено: 05:06 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/reb-1972772676.html
Россия помешала Украине наводить ракеты, пишут СМИ
Россия помешала Украине наводить ракеты, пишут СМИ - РИА Новости, 15.09.2024
Россия помешала Украине наводить ракеты, пишут СМИ
Применяемая российской армией радиоэлектронная борьба (РЭБ) сделала бесполезными попытки Киева использовать систему GPS для наведения ракет, пишет газета Times... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T04:46
2024-09-15T05:06
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
сергей лавров
нато
gps
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Применяемая российской армией радиоэлектронная борьба (РЭБ) сделала бесполезными попытки Киева использовать систему GPS для наведения ракет, пишет газета Times со ссылкой на британский военный источник. "Российская радиоэлектронная борьба сделала GPS бесполезной. Они глушат ее", — приводит издание слова источника. По информации СМИ, этот фактор, в частности, не дает Киеву использовать британские ракеты Storm Shadow без поддержки с целеуказанием со стороны США. Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью ВКС.
https://ria.ru/20240915/britaniya-1972771801.html
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в мире, россия, украина, киев, сергей лавров, нато, gps, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Сергей Лавров, НАТО, GPS, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Россия помешала Украине наводить ракеты, пишут СМИ

Times: российская РЭБ сделала бесполезными попытки Киева применять GPS

© РИА Новости / Константин МихальчевскийВоеннослужащие вооруженных сил РФ подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ)
Военнослужащие вооруженных сил РФ подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Военнослужащие вооруженных сил РФ подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Применяемая российской армией радиоэлектронная борьба (РЭБ) сделала бесполезными попытки Киева использовать систему GPS для наведения ракет, пишет газета Times со ссылкой на британский военный источник.
"Российская радиоэлектронная борьба сделала GPS бесполезной. Они глушат ее", — приводит издание слова источника.
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По информации СМИ, этот фактор, в частности, не дает Киеву использовать британские ракеты Storm Shadow без поддержки с целеуказанием со стороны США.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью ВКС.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевСергей ЛавровНАТОGPSВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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