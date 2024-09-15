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Российские специалисты начали изучать головную часть ракеты HIMARS - РИА Новости, 15.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:02 15.09.2024 (обновлено: 14:26 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/raketa-1972775270.html
Российские специалисты начали изучать головную часть ракеты HIMARS
Российские специалисты начали изучать головную часть ракеты HIMARS - РИА Новости, 15.09.2024
Российские специалисты начали изучать головную часть ракеты HIMARS
Российские специалисты сообщили РИА Новости, что приступили к изучению головной части ракеты системы HIMARS. РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T06:02
2024-09-15T14:26
безопасность
вооруженные силы рф
россия
специальная военная операция на украине
рсзо himars
сша
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Российские специалисты сообщили РИА Новости, что приступили к изучению головной части ракеты системы HIMARS.&quot;На данный момент у нас находится на изучении головная часть от ракеты системы HIMARS. Мы тщательно ее изучаем. С чем и как она работает &lt;...&gt; эта часть, отвечающая за всю работу самой ракеты. Начали разбирать. Извлекаем микросхемы. Идет колоссальная работа по изучению этой части&quot;, — рассказал РИА Новости специалист.В распоряжении оказались системы управления носовыми стабилизаторами, микросхемы, электроника. После демонтажа будет произведен анализ полученных элементов.Реактивная система залпового огня HIMARS разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров.
https://ria.ru/20240701/atacms-1956544091.html
россия
сша
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Вскрытие элемента ракеты HIMARS
Российские специалисты приступили к более детальному изучению головной части HIMARS, там находится "мозг ракеты". В кадре РИА Новости впервые показан этап демонтажа и вскрытие одного из элементов ракеты.
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безопасность, вооруженные силы рф, россия, рсзо himars, сша
Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия, Специальная военная операция на Украине, РСЗО HIMARS, США
Российские специалисты начали изучать головную часть ракеты HIMARS

Российские специалисты приступили к изучению головной части ракеты HIMARS

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Российские специалисты сообщили РИА Новости, что приступили к изучению головной части ракеты системы HIMARS.
«

"На данный момент у нас находится на изучении головная часть от ракеты системы HIMARS. Мы тщательно ее изучаем. С чем и как она работает <...> эта часть, отвечающая за всю работу самой ракеты. Начали разбирать. Извлекаем микросхемы. Идет колоссальная работа по изучению этой части", — рассказал РИА Новости специалист.

В распоряжении оказались системы управления носовыми стабилизаторами, микросхемы, электроника. После демонтажа будет произведен анализ полученных элементов.
Реактивная система залпового огня HIMARS разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров.
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Система наведения ATACMS попала в руки к российским специалистам
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФРоссияРСЗО HIMARSСША
 
 
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