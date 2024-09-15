https://ria.ru/20240915/raketa-1972775270.html

Российские специалисты начали изучать головную часть ракеты HIMARS

Российские специалисты начали изучать головную часть ракеты HIMARS - РИА Новости, 15.09.2024

Российские специалисты начали изучать головную часть ракеты HIMARS

Российские специалисты сообщили РИА Новости, что приступили к изучению головной части ракеты системы HIMARS. РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T06:02

2024-09-15T06:02

2024-09-15T14:26

безопасность

вооруженные силы рф

россия

специальная военная операция на украине

рсзо himars

сша

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Российские специалисты сообщили РИА Новости, что приступили к изучению головной части ракеты системы HIMARS."На данный момент у нас находится на изучении головная часть от ракеты системы HIMARS. Мы тщательно ее изучаем. С чем и как она работает <...> эта часть, отвечающая за всю работу самой ракеты. Начали разбирать. Извлекаем микросхемы. Идет колоссальная работа по изучению этой части", — рассказал РИА Новости специалист.В распоряжении оказались системы управления носовыми стабилизаторами, микросхемы, электроника. После демонтажа будет произведен анализ полученных элементов.Реактивная система залпового огня HIMARS разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров.

https://ria.ru/20240701/atacms-1956544091.html

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Вскрытие элемента ракеты HIMARS Российские специалисты приступили к более детальному изучению головной части HIMARS, там находится "мозг ракеты". В кадре РИА Новости впервые показан этап демонтажа и вскрытие одного из элементов ракеты. 2024-09-15T06:02 true PT2M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, вооруженные силы рф, россия, рсзо himars, сша