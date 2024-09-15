https://ria.ru/20240915/rabota-1972781629.html
Назван регион, жители которого работают больше всех
Назван регион, жители которого работают больше всех - РИА Новости, 15.09.2024
Назван регион, жители которого работают больше всех
Самая длинная рабочая неделя во втором квартале оказалась в Калининградской области — это единственный российский регион, где она превысила 40 часов, следует из РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T08:25
2024-09-15T08:25
2024-09-15T11:36
общество
россия
калининградская область
приморский край
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Самая длинная рабочая неделя во втором квартале оказалась в Калининградской области — это единственный российский регион, где она превысила 40 часов, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. Средняя продолжительность рабочей недели за второй квартал оказалась минимальной с третьего квартала прошлого года — она сократилась до 38,2 часа по сравнению с 38,5 часа в первом квартале. В 34 регионах россияне трудились больше, чем в среднем по стране. Так, жители Калининградской области работали 40,5 часа в неделю. Второе место заняла Хакасия — 39,5 часа, а третье — Приморский край, 39,4 часа. Значительно выше среднего была рабочая неделя у жителей Астраханской области (39,3 часа), Москвы (39,2), Томской, Свердловской, Рязанской, Ивановской и Тюменской областях (по 39,1 часа). Больше всего рабочая неделя увеличилась за второй квартал в Рязанской и Курганской областях — сразу на 1,2 часа, а в Архангельской области — на один час. Жители остальных 51 региона (данных по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям Росстат пока не публикует) трудились либо среднероссийские 38,2 часа, либо меньше. Самую короткую рабочую неделю зафиксировали в Ингушетии — лишь 31,5 часа. Жители соседних по рейтингу регионов, Карачаево-Черкесии и Ненецкого автономного округа, в среднем работали значительно больше — 35,7 и 35,9 часа соответственно.
https://ria.ru/20240915/rabota-1972778538.html
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общество, россия, калининградская область, приморский край, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Общество, Россия, Калининградская область, Приморский край, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Назван регион, жители которого работают больше всех
Росстат: в Калининградской области средняя рабочая неделя превысила 40 часов