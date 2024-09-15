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Опрос показал, как часто россияне делают перерыв на работе - РИА Новости, 15.09.2024
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07:37 15.09.2024 (обновлено: 07:46 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/rabota-1972778538.html
Опрос показал, как часто россияне делают перерыв на работе
Опрос показал, как часто россияне делают перерыв на работе - РИА Новости, 15.09.2024
Опрос показал, как часто россияне делают перерыв на работе
Всего лишь каждый третий россиянин никогда не позволяет себе лениться на работе: при этом женщины чаще заставляют себя трудиться волевым усилием, тогда как... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T07:37
2024-09-15T07:46
общество
россия
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Всего лишь каждый третий россиянин никогда не позволяет себе лениться на работе: при этом женщины чаще заставляют себя трудиться волевым усилием, тогда как мужчины чаще позволяют себе сделать перерыв и отвлечься, показало исследование SuperJob для РИА Новости. Опрос проводился с 23 августа по 12 сентября среди экономически активного населения России, имеющего высшее образование. Размер выборки — 1600 респондентов. "Лишь трое из десяти россиян заявили, что никогда не ленятся на работе. 27 процентов утверждают, что не поддаются лени: при малейших ее проявлениях они берут себя в руки и продолжают работать. Интересно, что мужчины чаще позволяют себе сделать перерыв и переключиться, женщины же чаще заставляют себя трудиться волевым усилием и прибегают к помощи кофеина", — показал опрос. Так, например, 33 процента опрошенных женщин и только 22 процента мужчин рассказали, что усилием воли берут себя в руки и не позволяют себе прекращать работать. При этом 25 процентов представителей мужской аудитории и 17 процентов женщин признались, что позволяют себе немного отдохнуть, чтобы восстановить силы или делают перерыв. Среди всех опрошенных семь процентов отметили, что в борьбе с ленью помогает чашка крепкого кофе. Четыре процента предпочитают переключиться на другие задачи. Три процента мотивируют себя мыслями о том, сколько им заплатят за работу. Еще три процента разбивают задачу на мелкие части и решают постепенно. Также три процента предпочитают привести себя в тонус с помощью небольшой разминки. Среди прочих методов борьбы с ленью респонденты называли прослушивание бодрой музыки, поедание сладостей и даже общение с энергичными коллегами.
https://ria.ru/20240823/chaevye-1967936541.html
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общество, россия
Общество, Россия
Опрос показал, как часто россияне делают перерыв на работе

SuperJob: мужчины чаще женщин позволяют себе перерывы и отдых на работе

© iStock.com / nortonrsxКоллеги обсуждают работу в офисе
Коллеги обсуждают работу в офисе - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© iStock.com / nortonrsx
Коллеги обсуждают работу в офисе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Всего лишь каждый третий россиянин никогда не позволяет себе лениться на работе: при этом женщины чаще заставляют себя трудиться волевым усилием, тогда как мужчины чаще позволяют себе сделать перерыв и отвлечься, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
Опрос проводился с 23 августа по 12 сентября среди экономически активного населения России, имеющего высшее образование. Размер выборки — 1600 респондентов.
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"Лишь трое из десяти россиян заявили, что никогда не ленятся на работе. 27 процентов утверждают, что не поддаются лени: при малейших ее проявлениях они берут себя в руки и продолжают работать. Интересно, что мужчины чаще позволяют себе сделать перерыв и переключиться, женщины же чаще заставляют себя трудиться волевым усилием и прибегают к помощи кофеина", — показал опрос.
Так, например, 33 процента опрошенных женщин и только 22 процента мужчин рассказали, что усилием воли берут себя в руки и не позволяют себе прекращать работать. При этом 25 процентов представителей мужской аудитории и 17 процентов женщин признались, что позволяют себе немного отдохнуть, чтобы восстановить силы или делают перерыв.
Среди всех опрошенных семь процентов отметили, что в борьбе с ленью помогает чашка крепкого кофе. Четыре процента предпочитают переключиться на другие задачи. Три процента мотивируют себя мыслями о том, сколько им заплатят за работу. Еще три процента разбивают задачу на мелкие части и решают постепенно. Также три процента предпочитают привести себя в тонус с помощью небольшой разминки.
Среди прочих методов борьбы с ленью респонденты называли прослушивание бодрой музыки, поедание сладостей и даже общение с энергичными коллегами.
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