https://ria.ru/20240915/rabota-1972778538.html

Опрос показал, как часто россияне делают перерыв на работе

Опрос показал, как часто россияне делают перерыв на работе - РИА Новости, 15.09.2024

Опрос показал, как часто россияне делают перерыв на работе

Всего лишь каждый третий россиянин никогда не позволяет себе лениться на работе: при этом женщины чаще заставляют себя трудиться волевым усилием, тогда как... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T07:37

2024-09-15T07:37

2024-09-15T07:46

общество

россия

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Всего лишь каждый третий россиянин никогда не позволяет себе лениться на работе: при этом женщины чаще заставляют себя трудиться волевым усилием, тогда как мужчины чаще позволяют себе сделать перерыв и отвлечься, показало исследование SuperJob для РИА Новости. Опрос проводился с 23 августа по 12 сентября среди экономически активного населения России, имеющего высшее образование. Размер выборки — 1600 респондентов. "Лишь трое из десяти россиян заявили, что никогда не ленятся на работе. 27 процентов утверждают, что не поддаются лени: при малейших ее проявлениях они берут себя в руки и продолжают работать. Интересно, что мужчины чаще позволяют себе сделать перерыв и переключиться, женщины же чаще заставляют себя трудиться волевым усилием и прибегают к помощи кофеина", — показал опрос. Так, например, 33 процента опрошенных женщин и только 22 процента мужчин рассказали, что усилием воли берут себя в руки и не позволяют себе прекращать работать. При этом 25 процентов представителей мужской аудитории и 17 процентов женщин признались, что позволяют себе немного отдохнуть, чтобы восстановить силы или делают перерыв. Среди всех опрошенных семь процентов отметили, что в борьбе с ленью помогает чашка крепкого кофе. Четыре процента предпочитают переключиться на другие задачи. Три процента мотивируют себя мыслями о том, сколько им заплатят за работу. Еще три процента разбивают задачу на мелкие части и решают постепенно. Также три процента предпочитают привести себя в тонус с помощью небольшой разминки. Среди прочих методов борьбы с ленью респонденты называли прослушивание бодрой музыки, поедание сладостей и даже общение с энергичными коллегами.

https://ria.ru/20240823/chaevye-1967936541.html

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общество, россия