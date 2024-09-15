https://ria.ru/20240915/pvo-1972778921.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 29 беспилотников ВСУ
Силы ПВО за ночь уничтожили 29 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 15.09.2024
Силы ПВО за ночь уничтожили 29 беспилотников ВСУ
За ночь системы противовоздушной обороны уничтожили 29 украинских беспилотников над семью регионами России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T07:45
2024-09-15T07:45
2024-09-15T08:59
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. За ночь системы противовоздушной обороны уничтожили 29 украинских беспилотников над семью регионами России, сообщили в Минобороны."Пятнадцать сбиты над территорией Брянской области; пять — над Курской областью; четыре — над Смоленской областью; два — над Орловской областью и по одному — над территориями Белгородской, Калужской и Ростовской областей", — уточнили в ведомстве.По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, при падении обломков никто не пострадал, разрушений нет. Глава Калужской области Владислав Шапша, со своей стороны, сообщил, что дрон перехватили над Кировским районом. На месте работают оперативные группы, добавил он.В Смоленской области БПЛА сбивали над Рославльским и Смоленским районами, уточнил губернатор Василий Анохин. Там также никто не пострадал.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
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Силы ПВО за ночь уничтожили 29 беспилотников ВСУ
МО: силы ПВО за ночь уничтожили 29 беспилотников ВСУ над семью регионами России