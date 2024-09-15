https://ria.ru/20240915/pvo-1972778921.html

Силы ПВО за ночь уничтожили 29 беспилотников ВСУ

Силы ПВО за ночь уничтожили 29 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 15.09.2024

Силы ПВО за ночь уничтожили 29 беспилотников ВСУ

За ночь системы противовоздушной обороны уничтожили 29 украинских беспилотников над семью регионами России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T07:45

2024-09-15T07:45

2024-09-15T08:59

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

ростовская область

брянская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932589116_0:64:3176:1851_1920x0_80_0_0_8a043b8a015c44e39cfa1c2a54ebb929.jpg

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. За ночь системы противовоздушной обороны уничтожили 29 украинских беспилотников над семью регионами России, сообщили в Минобороны."Пятнадцать сбиты над территорией Брянской области; пять — над Курской областью; четыре — над Смоленской областью; два — над Орловской областью и по одному — над территориями Белгородской, Калужской и Ростовской областей", — уточнили в ведомстве.По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, при падении обломков никто не пострадал, разрушений нет. Глава Калужской области Владислав Шапша, со своей стороны, сообщил, что дрон перехватили над Кировским районом. На месте работают оперативные группы, добавил он.В Смоленской области БПЛА сбивали над Рославльским и Смоленским районами, уточнил губернатор Василий Анохин. Там также никто не пострадал.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

ростовская область

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, ростовская область, брянская область