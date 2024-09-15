Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО за ночь уничтожили 29 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 15.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:45 15.09.2024 (обновлено: 08:59 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/pvo-1972778921.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 29 беспилотников ВСУ
Силы ПВО за ночь уничтожили 29 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 15.09.2024
Силы ПВО за ночь уничтожили 29 беспилотников ВСУ
За ночь системы противовоздушной обороны уничтожили 29 украинских беспилотников над семью регионами России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T07:45
2024-09-15T08:59
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
ростовская область
брянская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932589116_0:64:3176:1851_1920x0_80_0_0_8a043b8a015c44e39cfa1c2a54ebb929.jpg
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. За ночь системы противовоздушной обороны уничтожили 29 украинских беспилотников над семью регионами России, сообщили в Минобороны."Пятнадцать сбиты над территорией Брянской области; пять — над Курской областью; четыре — над Смоленской областью; два — над Орловской областью и по одному — над территориями Белгородской, Калужской и Ростовской областей", — уточнили в ведомстве.По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, при падении обломков никто не пострадал, разрушений нет. Глава Калужской области Владислав Шапша, со своей стороны, сообщил, что дрон перехватили над Кировским районом. На месте работают оперативные группы, добавил он.В Смоленской области БПЛА сбивали над Рославльским и Смоленским районами, уточнил губернатор Василий Анохин. Там также никто не пострадал.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
ростовская область
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932589116_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_4b0b32a7175fa9fe0c989a48666d26ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, ростовская область, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Ростовская область, Брянская область
Силы ПВО за ночь уничтожили 29 беспилотников ВСУ

МО: силы ПВО за ночь уничтожили 29 беспилотников ВСУ над семью регионами России

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс
Зенитный ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. За ночь системы противовоздушной обороны уничтожили 29 украинских беспилотников над семью регионами России, сообщили в Минобороны.
"Пятнадцать сбиты над территорией Брянской области; пять — над Курской областью; четыре — над Смоленской областью; два — над Орловской областью и по одному — над территориями Белгородской, Калужской и Ростовской областей", — уточнили в ведомстве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Атаки беспилотников: определился победитель в войне ПВО России и Украины
11 сентября, 08:00
По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, при падении обломков никто не пострадал, разрушений нет.
Глава Калужской области Владислав Шапша, со своей стороны, сообщил, что дрон перехватили над Кировским районом. На месте работают оперативные группы, добавил он.
В Смоленской области БПЛА сбивали над Рославльским и Смоленским районами, уточнил губернатор Василий Анохин. Там также никто не пострадал.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРостовская областьБрянская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала