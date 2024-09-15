https://ria.ru/20240915/pvo-1972768748.html

В Смоленской области уничтожили два беспилотника ВСУ

В Смоленской области уничтожили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 15.09.2024

В Смоленской области уничтожили два беспилотника ВСУ

Два украинских беспилотника уничтожили над Рославльским и Смоленским районами Смоленской области, пострадавших и разрушений в результате падения обломков нет,... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T01:44

2024-09-15T01:44

2024-09-15T01:57

специальная военная операция на украине

смоленская область

безопасность

россия

смоленский район

василий анохин

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Два украинских беспилотника уничтожили над Рославльским и Смоленским районами Смоленской области, пострадавших и разрушений в результате падения обломков нет, сообщил губернатор Василий Анохин в Telegram-канале."Уважаемые смоляне! Сегодня над Рославльским и Смоленским районами сработали силы ПВО для отражения атаки двух украинских беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, в результате падения обломков на землю пострадавших и разрушений нет", — написал он.Губернатор добавил, что оперативные службы направлены на места происшествий.Ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщил о ликвидации трех БПЛА противника в небе над регионом. Пострадавших и разрушений в результате инцидента нет, уточнил он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

смоленская область

россия

смоленский район

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смоленская область, безопасность, россия, смоленский район, василий анохин