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В Смоленской области уничтожили два беспилотника ВСУ
В Смоленской области уничтожили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 15.09.2024
В Смоленской области уничтожили два беспилотника ВСУ
Два украинских беспилотника уничтожили над Рославльским и Смоленским районами Смоленской области, пострадавших и разрушений в результате падения обломков нет,... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T01:44
2024-09-15T01:44
2024-09-15T01:57
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Два украинских беспилотника уничтожили над Рославльским и Смоленским районами Смоленской области, пострадавших и разрушений в результате падения обломков нет, сообщил губернатор Василий Анохин в Telegram-канале."Уважаемые смоляне! Сегодня над Рославльским и Смоленским районами сработали силы ПВО для отражения атаки двух украинских беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, в результате падения обломков на землю пострадавших и разрушений нет", — написал он.Губернатор добавил, что оперативные службы направлены на места происшествий.Ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщил о ликвидации трех БПЛА противника в небе над регионом. Пострадавших и разрушений в результате инцидента нет, уточнил он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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смоленская область, безопасность, россия, смоленский район, василий анохин
Специальная военная операция на Украине, Смоленская область, Безопасность, Россия, Смоленский район, Василий Анохин
В Смоленской области уничтожили два беспилотника ВСУ
Анохин: силы ПВО в Смоленской области сбили два беспилотника, разрушений нет