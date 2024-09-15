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В Брянской области уничтожили три беспилотника

В Брянской области уничтожили три беспилотника - РИА Новости, 15.09.2024

В Брянской области уничтожили три беспилотника

Еще три БПЛА уничтожены над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T00:58

2024-09-15T00:58

2024-09-15T01:00

специальная военная операция на украине

брянская область

безопасность

россия

александр богомаз

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Еще три БПЛА уничтожены над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.Вечером в субботу губернатор сообщил об уничтожении шести украинских беспилотников, пострадавших и разрушений нет."Еще три вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал Богомаз.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

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2024

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брянская область, безопасность, россия, александр богомаз