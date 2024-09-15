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Турки восхитились предупреждением Путина Западу - РИА Новости, 15.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:33 15.09.2024 (обновлено: 15:34 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/putin-1972821553.html
Турки восхитились предупреждением Путина Западу
Турки восхитились предупреждением Путина Западу - РИА Новости, 15.09.2024
Турки восхитились предупреждением Путина Западу
Читатели портала Haber7 поддержали заявление президента России Владимира Путина о вовлечении Североатлантического альянса в украинский конфликт. "Если выиграет... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T15:33
2024-09-15T15:34
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир путин
европа
нато
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Читатели портала Haber7 поддержали заявление президента России Владимира Путина о вовлечении Североатлантического альянса в украинский конфликт. "Если выиграет Трамп, он перекроет кислород Европе. Путин будет действовать, исходя из результатов президентских выборов в США", — написал один из комментаторов. "Мы в НАТО, но я бы предпочел встать на сторону России. Россия, по крайней мере, верна своему слову и не наносит нам удар в спину, как Америка", — отметил другой. "Путин прав", — поддержал третий. "Камала (Харрис - Прим.ред) выиграет (президентские выборы в США - Прим.ред), мир погрузится в хаос", — поделился мнением еще один из пользователей. "Путин, я, как турок, с тобой", — написал пятый. На этой неделе российский лидер сообщил, что страны альянса сейчас не просто обсуждают возможность применения Киевом западных дальнобойных ракет, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз. До этого издание Guardian со ссылкой на источники в британском руководстве утверждало, что решение разрешить Киеву бить ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России уже принято, но официально о нем в ближайшие дни объявлять не будут.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240915/ukraina-1972786723.html
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в мире, россия, владимир путин, европа, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Путин, Европа, НАТО

Турки восхитились предупреждением Путина Западу

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Читатели портала Haber7 поддержали заявление президента России Владимира Путина о вовлечении Североатлантического альянса в украинский конфликт.

"Если выиграет Трамп, он перекроет кислород Европе. Путин будет действовать, исходя из результатов президентских выборов в США", — написал один из комментаторов.
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"Мы в НАТО, но я бы предпочел встать на сторону России. Россия, по крайней мере, верна своему слову и не наносит нам удар в спину, как Америка", — отметил другой.

"Путин прав", — поддержал третий.

"Камала (Харрис - Прим.ред) выиграет (президентские выборы в США - Прим.ред), мир погрузится в хаос", — поделился мнением еще один из пользователей.

"Путин, я, как турок, с тобой", — написал пятый.

На этой неделе российский лидер сообщил, что страны альянса сейчас не просто обсуждают возможность применения Киевом западных дальнобойных ракет, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз.

До этого издание Guardian со ссылкой на источники в британском руководстве утверждало, что решение разрешить Киеву бить ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России уже принято, но официально о нем в ближайшие дни объявлять не будут.
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Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ПутинЕвропаНАТО
 
 
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