https://ria.ru/20240915/putin-1972797544.html

Песков: Путин предельно аккуратен в вопросе ответа на действия Запада

Песков: Путин предельно аккуратен в вопросе ответа на действия Запада - РИА Новости, 15.09.2024

Песков: Путин предельно аккуратен в вопросе ответа на действия Запада

Президент Владимир Путин предельно аккуратен в вопросе ответа на действия Запада, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью, фрагмент... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T11:47

2024-09-15T11:47

2024-09-15T12:25

специальная военная операция на украине

политика

владимир путин

дмитрий песков

нато

украина

павел зарубин

россия

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин предельно аккуратен в вопросе ответа на действия Запада, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью, фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале.Журналист поинтересовался, не пора ли на официальном уровне обсудить, "куда может прилететь" западным странам, рассуждающим о возможности ракетных ударов по территории России."У нас хватает специалистов, экспертов, весьма и весьма авторитетных экспертов, которые рассуждают очень активно на эту тему. Я думаю, что пока этого достаточно", — ответил Песков.В пример он привел научного руководителя факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергея Караганова, который в недавнем интервью продолжил развивать свою идею о превентивном ядерном ударе."У нас хватает таких рассуждений, но президент всегда предельно аккуратен с этим. У нас хватает возможностей вооруженных сил, у нас хватает возможностей экономики в плане поддержки вооруженных сил. Специальная военная операция будет продолжена, и все цели будут достигнуты", — заключил пресс-секретарь.Сейчас на Западе идут дискуссии о снятии запрета на использование киевским режимом западного оружия большой дальности для нанесения ударов вглубь России. Этот вопрос должен был обсуждаться на встрече президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, но в итоге никаких объявлений по этой теме не было.Путин, комментируя эти дискуссии, отметил, что в НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ западных дальнобойных вооружений, а свое прямое участие в конфликте. Если Запад пойдет на такой шаг, то это существенно изменит суть украинского конфликта и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, заключил президент.

https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html

https://ria.ru/20240909/zapad-1971452506.html

https://ria.ru/20240913/kreml-1972487411.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, владимир путин, дмитрий песков, нато, украина, павел зарубин, россия