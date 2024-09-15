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В Грузии прошли акции протеста после слов Иванишвили об извинениях - РИА Новости, 15.09.2024
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23:15 15.09.2024
https://ria.ru/20240915/protest-1972864808.html
В Грузии прошли акции протеста после слов Иванишвили об извинениях
В Грузии прошли акции протеста после слов Иванишвили об извинениях - РИА Новости, 15.09.2024
В Грузии прошли акции протеста после слов Иванишвили об извинениях
В Тбилиси и регионах Грузии прошли акции протестов против заявления основателя и почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили о... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T23:15
2024-09-15T23:15
в мире
южная осетия
грузия
тбилиси
бидзина иванишвили
михаил саакашвили
единое национальное движение
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ТБИЛИСИ, 15 сен — РИА Новости. В Тбилиси и регионах Грузии прошли акции протестов против заявления основателя и почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили о необходимости извиниться перед жителями Южной Осетии за военный конфликт 2008 года, сообщает телекомпания "Мтавари архи". Накануне в городе Гори в ходе выступления на церемонии по предвыборной кампании Иванишвили заявил, что после парламентских выборов "зачинщики войны будут осуждены", и Грузия найдет в себе силы извиниться перед осетинами за военный конфликт 2008 года, которую развязал экс-президент Михаил Саакашвили и его партия "Единое национальное движение". По данным телекомпании, митингующие в Тбилиси, Кутаиси и Батуми во время своих выступлений называли Иванишвили предателем. Акция в грузинской столице прошла перед зданием парламента - она не была настолько многочисленной, чтобы перекрыть прилегающий проспект Руставели. В течение всего воскресенья в социальных сетях публикуют посты члены семей грузинских военных, погибших во время конфликта 2008 года. В своих постах они извиняются перед погибшими за слова Иванишвили. Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу - город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Москва 26 августа того же года признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Российское руководство не раз заявляло, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию и считает их своими регионами.
https://ria.ru/20240813/gruziya-1965871562.html
https://ria.ru/20240724/sssr-1961608382.html
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в мире, южная осетия, грузия, тбилиси, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, единое национальное движение
В мире, Южная Осетия, Грузия, Тбилиси, Бидзина Иванишвили, Михаил Саакашвили, Единое национальное движение
В Грузии прошли акции протеста после слов Иванишвили об извинениях

В Грузии прошли акции после слов Иванишвили об извинениях за конфликт за 2008 г

© Фото : из личного архива Карины СафиуллинойВид на Тбилиси с горы Мтацминды
Вид на Тбилиси с горы Мтацминды - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© Фото : из личного архива Карины Сафиуллиной
Вид на Тбилиси с горы Мтацминды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 15 сен — РИА Новости. В Тбилиси и регионах Грузии прошли акции протестов против заявления основателя и почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили о необходимости извиниться перед жителями Южной Осетии за военный конфликт 2008 года, сообщает телекомпания "Мтавари архи".
Накануне в городе Гори в ходе выступления на церемонии по предвыборной кампании Иванишвили заявил, что после парламентских выборов "зачинщики войны будут осуждены", и Грузия найдет в себе силы извиниться перед осетинами за военный конфликт 2008 года, которую развязал экс-президент Михаил Саакашвили и его партия "Единое национальное движение".
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По данным телекомпании, митингующие в Тбилиси, Кутаиси и Батуми во время своих выступлений называли Иванишвили предателем. Акция в грузинской столице прошла перед зданием парламента - она не была настолько многочисленной, чтобы перекрыть прилегающий проспект Руставели.
В течение всего воскресенья в социальных сетях публикуют посты члены семей грузинских военных, погибших во время конфликта 2008 года. В своих постах они извиняются перед погибшими за слова Иванишвили.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу - город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных.
Москва 26 августа того же года признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Российское руководство не раз заявляло, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию и считает их своими регионами.
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В миреЮжная ОсетияГрузияТбилисиБидзина ИванишвилиМихаил СаакашвилиЕдиное национальное движение
 
 
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