В Грузии прошли акции протеста после слов Иванишвили об извинениях
В Грузии прошли акции после слов Иванишвили об извинениях за конфликт за 2008 г
© Фото : из личного архива Карины СафиуллинойВид на Тбилиси с горы Мтацминды
© Фото : из личного архива Карины Сафиуллиной
Вид на Тбилиси с горы Мтацминды. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 15 сен — РИА Новости. В Тбилиси и регионах Грузии прошли акции протестов против заявления основателя и почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили о необходимости извиниться перед жителями Южной Осетии за военный конфликт 2008 года, сообщает телекомпания "Мтавари архи".
Накануне в городе Гори в ходе выступления на церемонии по предвыборной кампании Иванишвили заявил, что после парламентских выборов "зачинщики войны будут осуждены", и Грузия найдет в себе силы извиниться перед осетинами за военный конфликт 2008 года, которую развязал экс-президент Михаил Саакашвили и его партия "Единое национальное движение".
По данным телекомпании, митингующие в Тбилиси, Кутаиси и Батуми во время своих выступлений называли Иванишвили предателем. Акция в грузинской столице прошла перед зданием парламента - она не была настолько многочисленной, чтобы перекрыть прилегающий проспект Руставели.
В течение всего воскресенья в социальных сетях публикуют посты члены семей грузинских военных, погибших во время конфликта 2008 года. В своих постах они извиняются перед погибшими за слова Иванишвили.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу - город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных.
Москва 26 августа того же года признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Российское руководство не раз заявляло, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию и считает их своими регионами.