В Гагаузии прошел марш протеста против евроинтеграции
В Гагаузии прошел марш протеста активистов блока "Победа" против евроинтеграции
© SputnikУчастники марша против ЕС в городе Комрат, Гагаузия
© Sputnik
Участники марша против ЕС в городе Комрат, Гагаузия
КИШИНЕВ, 15 сен — РИА Новости. В Гагаузской автономии Молдавии сторонники и активисты оппозиционного блока "Победа" провели марш протеста против европейской интеграции, передает корреспондент РИА Новости.
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"Мы выступаем против интеграции страны в ЕС. Нам такая интеграция не нужна, когда преследуют общественных деятелей и политиков, у которых иная точка зрения, нежели у партии власти и президента Майи Санду. Когда закрывают СМИ, вводится цензура, а наши традиционные ценности не уважают", — заявил на митинге представитель блока "Победа" Юрий Витнянский.
В ходе марша нарушений порядка не зафиксировано, однако оппозиция продолжает критиковать полицию за отказ в обеспечении безопасности мероприятия, несмотря на полученное разрешение от мэрии Комрата.
Референдум о евроинтеграции Молдавии назначен на 20 октября, в один день с выборами президента. Идея проведения референдума вызвала критику со стороны общественности и оппозиционных сил. Лидеры оппозиции, такие как Илан Шор, экс-президент Игорь Додон и экс-премьер Василий Тарлев, заявляют, что плебисцит является попыткой манипуляции общественным мнением. Они считают, что референдум не отражает истинных устремлений народа, а служит для укрепления позиций действующих властей перед предстоящими выборами. Оппозиция выражает опасения, что такие меры могут подорвать доверие к демократическим процессам в стране.
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