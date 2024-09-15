https://ria.ru/20240915/protest-1972810551.html

В Гагаузии прошел марш протеста против евроинтеграции

В Гагаузии прошел марш протеста против евроинтеграции - РИА Новости, 15.09.2024

В Гагаузии прошел марш протеста против евроинтеграции

В Гагаузской автономии Молдавии сторонники и активисты оппозиционного блока "Победа" провели марш протеста против европейской интеграции, передает корреспондент РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T14:14

2024-09-15T14:14

2024-09-15T14:30

в мире

комрат

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илан шор

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КИШИНЕВ, 15 сен — РИА Новости. В Гагаузской автономии Молдавии сторонники и активисты оппозиционного блока "Победа" провели марш протеста против европейской интеграции, передает корреспондент РИА Новости. Акция прошла в административном центре автономии, городе Комрат, где колонна демонстрантов прошла по центральной улице под лозунгом "За Молдову без ЕС". "Мы выступаем против интеграции страны в ЕС. Нам такая интеграция не нужна, когда преследуют общественных деятелей и политиков, у которых иная точка зрения, нежели у партии власти и президента Майи Санду. Когда закрывают СМИ, вводится цензура, а наши традиционные ценности не уважают", — заявил на митинге представитель блока "Победа" Юрий Витнянский. В ходе марша нарушений порядка не зафиксировано, однако оппозиция продолжает критиковать полицию за отказ в обеспечении безопасности мероприятия, несмотря на полученное разрешение от мэрии Комрата. Референдум о евроинтеграции Молдавии назначен на 20 октября, в один день с выборами президента. Идея проведения референдума вызвала критику со стороны общественности и оппозиционных сил. Лидеры оппозиции, такие как Илан Шор, экс-президент Игорь Додон и экс-премьер Василий Тарлев, заявляют, что плебисцит является попыткой манипуляции общественным мнением. Они считают, что референдум не отражает истинных устремлений народа, а служит для укрепления позиций действующих властей перед предстоящими выборами. Оппозиция выражает опасения, что такие меры могут подорвать доверие к демократическим процессам в стране.

https://ria.ru/20240904/moldaviya-1970297859.html

https://ria.ru/20240808/moldaviya-1964656916.html

комрат

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в мире, комрат, молдавия, майя санду, илан шор, игорь додон, евросоюз