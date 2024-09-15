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Стала известна причина ландшафтных пожаров в Ростовской области

Стала известна причина ландшафтных пожаров в Ростовской области - РИА Новости, 15.09.2024

Стала известна причина ландшафтных пожаров в Ростовской области

Ветер и перехлест проводов ЛЭП стали причиной ландшафтных пожаров в Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале. РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T16:57

2024-09-15T16:57

2024-09-15T18:34

происшествия

ростовская область

аксайский район

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен — РИА Новости. Ветер и перехлест проводов ЛЭП стали причиной ландшафтных пожаров в Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале."Сильный ветер и перехлест проводов линий электропередачи, а также неосторожное обращение с огнем вызвало ландшафтные пожары в ряде населенных пунктов Ростовской области", — говорится в его публикации.Глава региона также уточнил, что с начала суток стало известно о более 50 пожарах, пожарные занялись ликвидацией до 30 из них, в частности — в Аксайском, Неклиновском и Каменском районах.Подчеркивается, что наиболее сложная ситуация сложилась в хуторе Морской Чулек, где от огня пострадали девять домов и пять хозпостроек. Помимо этого губернатор указал и на непростую обстановку в населенных пунктах Аксайского района.Всего над тушением пожаров работают 2061 человек и около 300 единиц техники, заключил Голубев.

ростовская область

аксайский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожары в Ростовской области Более 50 пожаров с начала суток зафиксировали в Ростовской области, сейчас тушат до 30 пожаров, сообщил губернатор. 2024-09-15T16:57 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ростовская область, аксайский район, василий голубев, видео