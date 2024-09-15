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В Ростовской области локализовали пожар в хуторе Морской Чулек - РИА Новости, 15.09.2024
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19:51 15.09.2024 (обновлено: 20:03 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/pozhar-1972845844.html
В Ростовской области локализовали пожар в хуторе Морской Чулек
В Ростовской области локализовали пожар в хуторе Морской Чулек - РИА Новости, 15.09.2024
В Ростовской области локализовали пожар в хуторе Морской Чулек
Пожар в хуторе Морской Чулек в Неклиновском районе Ростовской области локализован на площади одной тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T19:51
2024-09-15T20:03
происшествия
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
неклиновский район
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - РИА Новости. Пожар в хуторе Морской Чулек в Неклиновском районе Ростовской области локализован на площади одной тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону."Неклиновский район, поселок Морской Чулек, в 19.20 мск пожар локализован на площади 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что сухая растительность горит в хуторе Морской Чулек Ростовской области на площади 1000 квадратных метров. Из-за сильного ветра огонь перешел на три строения. Пожару был присвоен второй ранг сложности. В тушении задействованы 24 человека и семь единиц техники.
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ростовская область
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происшествия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), неклиновский район, россия
Происшествия, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Неклиновский район, Россия
В Ростовской области локализовали пожар в хуторе Морской Чулек

МЧС: в Ростовской области локализовали пожар в хуторе Морской Чулек

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - РИА Новости. Пожар в хуторе Морской Чулек в Неклиновском районе Ростовской области локализован на площади одной тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
"Неклиновский район, поселок Морской Чулек, в 19.20 мск пожар локализован на площади 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что сухая растительность горит в хуторе Морской Чулек Ростовской области на площади 1000 квадратных метров. Из-за сильного ветра огонь перешел на три строения. Пожару был присвоен второй ранг сложности. В тушении задействованы 24 человека и семь единиц техники.
Сотрудники МЧС России ликвидируют ландшафтный пожар в Ростовской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
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Вчера, 19:58
 
ПроисшествияРостовская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Неклиновский районРоссия
 
 
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