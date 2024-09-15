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В Ростовской области локализовали пожар в хуторе Морской Чулек

В Ростовской области локализовали пожар в хуторе Морской Чулек - РИА Новости, 15.09.2024

В Ростовской области локализовали пожар в хуторе Морской Чулек

Пожар в хуторе Морской Чулек в Неклиновском районе Ростовской области локализован на площади одной тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T19:51

2024-09-15T19:51

2024-09-15T20:03

происшествия

ростовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

неклиновский район

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен - РИА Новости. Пожар в хуторе Морской Чулек в Неклиновском районе Ростовской области локализован на площади одной тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону."Неклиновский район, поселок Морской Чулек, в 19.20 мск пожар локализован на площади 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что сухая растительность горит в хуторе Морской Чулек Ростовской области на площади 1000 квадратных метров. Из-за сильного ветра огонь перешел на три строения. Пожару был присвоен второй ранг сложности. В тушении задействованы 24 человека и семь единиц техники.

https://ria.ru/20240915/pozhar-1972846697.html

ростовская область

неклиновский район

россия

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происшествия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), неклиновский район, россия