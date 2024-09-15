https://ria.ru/20240915/pomosch-1972788489.html

Жители Курской области рассказали о помощи российским военным

Жители Курской области рассказали о помощи российским военным - РИА Новости, 15.09.2024

Жители Курской области рассказали о помощи российским военным

Мирные жители Курской области помогали российским солдатам в приграничье и плели сети, рассказали РИА Новости жительницы сел в Глушковском районе в Курской... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T10:07

2024-09-15T10:07

2024-09-15T10:40

специальная военная операция на украине

курская область

россия

глушковский район

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

общество

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КУРСК, 15 сен - РИА Новости. Мирные жители Курской области помогали российским солдатам в приграничье и плели сети, рассказали РИА Новости жительницы сел в Глушковском районе в Курской области. "Кто чем мог, всем помогали. Все помогали военным", - сказала одна из собеседниц агентства. Другая женщина отметила, что жители также возили гуманитарную помощь. "И по окопам возили с самого, наверное, начала. Возили продукты, мы собирали, кто что. Девчата наши покупали и бушлаты, скидывались, кто сколько. Сети плели, какие умели, и тюль притащили из дома. Она, оказывается, не подошла. В общем, кто чем. Ребята потом благодарили", - добавила она. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13,1 тысячи военных, 110 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240831/spetsoperatsiya-1969475353.html

https://ria.ru/20240830/spetsoperatsiya-1969293214.html

курская область

россия

глушковский район

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Жительницы сел в Курской области о том, как помогали российским военным Жительницы сел в Глушковском районе Курской области рассказали РИА Новости, как помогали российским военным и плели сети. 2024-09-15T10:07 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, россия, глушковский район, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, общество