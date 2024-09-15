https://ria.ru/20240915/polsha-1972766425.html

На юге Польши произошло наводнение

На юге Польши произошло наводнение - РИА Новости, 15.09.2024

На юге Польши произошло наводнение

Критическое наводнение наблюдается на юге Польши, к спасательным работам привлекли армию, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T00:26

2024-09-15T00:26

2024-09-15T00:26

в мире

польша

силезское воеводство

дональд туск

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ВАРШАВА, 15 сен - РИА Новости. Критическое наводнение наблюдается на юге Польши, к спасательным работам привлекли армию, сообщает радиостанция RMF FM. "Вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что количество военнослужащих, оказывающих помощь в связи с паводковой ситуацией, увеличили на полторы тысячи - до четырех тысяч", - говорится в сообщении. По данным радиостанции, обильные дожди спровоцировали подтопления в нескольких населенных пунктах. "В Клодзке река Ныса Быстрицкая вышла из берегов. Около метра воды уже на улицах Скосной и Хелмонского. Мэр принял решение о закрытии въездов в город", - говорится в сообщении. Отмечается, что основная волна паводка в городе ожидается будущей ночью. В Силезском воеводстве на некоторых дорогах образуются огромные заводи, затрудняющие проезд, а через некоторые дороги невозможно проехать вообще, сообщает радиостанция. По данным силезского воеводы, в регионе уже эвакуированы несколько сотен человек, вероятно, понадобится дополнительная эвакуация. Мэр Прудника Гжегож Завислак призвал жителей Сущанки, Прудницкого Луга и части Прудника, прилегающей к реке Прудник, эвакуироваться. "Лучше потерять имущество, чем жизнь", - сказал он. Ожидается, что ситуация с паводком ночью ухудшится. "Впереди критическая ночь, необходима полная мобилизация. В эту ночь и, возможно, в воскресенье осадки будут рекордными", - написал на платформе X премьер-министр Польши Дональд Туск. О жертвах наводнения не сообщается.

https://ria.ru/20240909/marokko-1971715989.html

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силезское воеводство

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в мире, польша, силезское воеводство, дональд туск