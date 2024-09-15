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На юге Польши произошло наводнение - РИА Новости, 15.09.2024
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00:26 15.09.2024
https://ria.ru/20240915/polsha-1972766425.html
На юге Польши произошло наводнение
На юге Польши произошло наводнение - РИА Новости, 15.09.2024
На юге Польши произошло наводнение
Критическое наводнение наблюдается на юге Польши, к спасательным работам привлекли армию, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T00:26
2024-09-15T00:26
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силезское воеводство
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ВАРШАВА, 15 сен - РИА Новости. Критическое наводнение наблюдается на юге Польши, к спасательным работам привлекли армию, сообщает радиостанция RMF FM. "Вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что количество военнослужащих, оказывающих помощь в связи с паводковой ситуацией, увеличили на полторы тысячи - до четырех тысяч", - говорится в сообщении. По данным радиостанции, обильные дожди спровоцировали подтопления в нескольких населенных пунктах. "В Клодзке река Ныса Быстрицкая вышла из берегов. Около метра воды уже на улицах Скосной и Хелмонского. Мэр принял решение о закрытии въездов в город", - говорится в сообщении. Отмечается, что основная волна паводка в городе ожидается будущей ночью. В Силезском воеводстве на некоторых дорогах образуются огромные заводи, затрудняющие проезд, а через некоторые дороги невозможно проехать вообще, сообщает радиостанция. По данным силезского воеводы, в регионе уже эвакуированы несколько сотен человек, вероятно, понадобится дополнительная эвакуация. Мэр Прудника Гжегож Завислак призвал жителей Сущанки, Прудницкого Луга и части Прудника, прилегающей к реке Прудник, эвакуироваться. "Лучше потерять имущество, чем жизнь", - сказал он. Ожидается, что ситуация с паводком ночью ухудшится. "Впереди критическая ночь, необходима полная мобилизация. В эту ночь и, возможно, в воскресенье осадки будут рекордными", - написал на платформе X премьер-министр Польши Дональд Туск. О жертвах наводнения не сообщается.
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в мире, польша, силезское воеводство, дональд туск
В мире, Польша, Силезское воеводство, Дональд Туск
На юге Польши произошло наводнение

RMF FM: к спасательным работам на юге Польши привлекли армию из-за паводка

© Depositphotos.com / Wb77Машина скорой помощи в Польше
Машина скорой помощи в Польше - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© Depositphotos.com / Wb77
Машина скорой помощи в Польше. Архивное фото
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ВАРШАВА, 15 сен - РИА Новости. Критическое наводнение наблюдается на юге Польши, к спасательным работам привлекли армию, сообщает радиостанция RMF FM.
"Вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что количество военнослужащих, оказывающих помощь в связи с паводковой ситуацией, увеличили на полторы тысячи - до четырех тысяч", - говорится в сообщении.
По данным радиостанции, обильные дожди спровоцировали подтопления в нескольких населенных пунктах.
"В Клодзке река Ныса Быстрицкая вышла из берегов. Около метра воды уже на улицах Скосной и Хелмонского. Мэр принял решение о закрытии въездов в город", - говорится в сообщении. Отмечается, что основная волна паводка в городе ожидается будущей ночью.
В Силезском воеводстве на некоторых дорогах образуются огромные заводи, затрудняющие проезд, а через некоторые дороги невозможно проехать вообще, сообщает радиостанция.
По данным силезского воеводы, в регионе уже эвакуированы несколько сотен человек, вероятно, понадобится дополнительная эвакуация.
Мэр Прудника Гжегож Завислак призвал жителей Сущанки, Прудницкого Луга и части Прудника, прилегающей к реке Прудник, эвакуироваться. "Лучше потерять имущество, чем жизнь", - сказал он.
Ожидается, что ситуация с паводком ночью ухудшится. "Впереди критическая ночь, необходима полная мобилизация. В эту ночь и, возможно, в воскресенье осадки будут рекордными", - написал на платформе X премьер-министр Польши Дональд Туск.
О жертвах наводнения не сообщается.
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