Тирасполь назвал условие для возобновления переговоров с Кишиневом
Сафонов: извинения Молдавии за агрессию 1992 г могут возродить переговоры с ПМР
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкГерб и флаги Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе
Герб и флаги Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости. Извинения Молдавии за конфликт 1992 года могут возобновить переговоры с Приднестровьем, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Андрей Сафонов.
Ранее основатель и почетный председатель правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил, что страна найдет в себе силы извиниться перед осетинами за военный конфликт 2008 года, который развязали экс-президент Михаил Саакашвили и его партия "Единое национальное движение". Он также отметил, что в случае победы на парламентских выборах правящей партии все виновные в организации военных действий 2008 года будут привлечены к ответственности.
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"Возможно, у официального Тбилиси есть свои политические расчеты при выдвижении такой инициативы, но это лишь предположения. Главное - само предложение. Оно вполне подходит и для властей Республики Молдова. Не пришло ли время им извиниться перед приднестровцами за агрессию 1992 года, которая явилась ответом на многочисленные предложения приднестровцев о равноправных переговорах с целью урегулирования двусторонних отношений?" - спросил Сафонов.
Депутат ПМР обратил внимание на то, что с 2019 года власти Молдавии фактически сорвали переговорный процесс в формате "пять плюс два". Он также отметил, что Кишинев беспрерывно проводит военные учения у границы Приднестровья.
"Извинения за неспровоцированное нападение 1992 года может быть прелюдией к полномасштабному возобновлению переговоров Кишинева и Тирасполя, включая регулярные контакты на уровне первых лиц. Всё это помогло бы снизить напряженность в зоне безопасности молдо-приднестровского конфликта", - отметил Сафонов.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу - город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "пять плюс два" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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