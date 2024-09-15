Рейтинг@Mail.ru
Тирасполь назвал условие для возобновления переговоров с Кишиневом - РИА Новости, 15.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:53 15.09.2024 (обновлено: 21:54 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/pmr-1972856828.html
Тирасполь назвал условие для возобновления переговоров с Кишиневом
Тирасполь назвал условие для возобновления переговоров с Кишиневом - РИА Новости, 15.09.2024
Тирасполь назвал условие для возобновления переговоров с Кишиневом
Извинения Молдавии за конфликт 1992 года могут возобновить переговоры с Приднестровьем, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T21:53
2024-09-15T21:54
в мире
молдавия
кишинев
грузия
бидзина иванишвили
михаил саакашвили
единое национальное движение
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1930021139_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bd96eb2ab7471d64aa5c62e050020382.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости. Извинения Молдавии за конфликт 1992 года могут возобновить переговоры с Приднестровьем, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Андрей Сафонов. Ранее основатель и почетный председатель правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил, что страна найдет в себе силы извиниться перед осетинами за военный конфликт 2008 года, который развязали экс-президент Михаил Саакашвили и его партия "Единое национальное движение". Он также отметил, что в случае победы на парламентских выборах правящей партии все виновные в организации военных действий 2008 года будут привлечены к ответственности. "Возможно, у официального Тбилиси есть свои политические расчеты при выдвижении такой инициативы, но это лишь предположения. Главное - само предложение. Оно вполне подходит и для властей Республики Молдова. Не пришло ли время им извиниться перед приднестровцами за агрессию 1992 года, которая явилась ответом на многочисленные предложения приднестровцев о равноправных переговорах с целью урегулирования двусторонних отношений?" - спросил Сафонов. Депутат ПМР обратил внимание на то, что с 2019 года власти Молдавии фактически сорвали переговорный процесс в формате "пять плюс два". Он также отметил, что Кишинев беспрерывно проводит военные учения у границы Приднестровья. "Извинения за неспровоцированное нападение 1992 года может быть прелюдией к полномасштабному возобновлению переговоров Кишинева и Тирасполя, включая регулярные контакты на уровне первых лиц. Всё это помогло бы снизить напряженность в зоне безопасности молдо-приднестровского конфликта", - отметил Сафонов. Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу - город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "пять плюс два" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20240910/ekspert-1971832872.html
https://ria.ru/20240619/pridnestrove-1954023068.html
https://ria.ru/20240904/moldaviya-1970297859.html
молдавия
кишинев
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1930021139_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_2d201a9739b575abc095497a68d0b97a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, грузия, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, единое национальное движение, обсе
В мире, Молдавия, Кишинев, Грузия, Бидзина Иванишвили, Михаил Саакашвили, Единое национальное движение, ОБСЕ
Тирасполь назвал условие для возобновления переговоров с Кишиневом

Сафонов: извинения Молдавии за агрессию 1992 г могут возродить переговоры с ПМР

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкГерб и флаги Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе
Герб и флаги Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Герб и флаги Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости. Извинения Молдавии за конфликт 1992 года могут возобновить переговоры с Приднестровьем, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Андрей Сафонов.
Ранее основатель и почетный председатель правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил, что страна найдет в себе силы извиниться перед осетинами за военный конфликт 2008 года, который развязали экс-президент Михаил Саакашвили и его партия "Единое национальное движение". Он также отметил, что в случае победы на парламентских выборах правящей партии все виновные в организации военных действий 2008 года будут привлечены к ответственности.
Вид города Тирасполь - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
В Приднестровье опасаются нападения со стороны Молдавии
10 сентября, 14:10
"Возможно, у официального Тбилиси есть свои политические расчеты при выдвижении такой инициативы, но это лишь предположения. Главное - само предложение. Оно вполне подходит и для властей Республики Молдова. Не пришло ли время им извиниться перед приднестровцами за агрессию 1992 года, которая явилась ответом на многочисленные предложения приднестровцев о равноправных переговорах с целью урегулирования двусторонних отношений?" - спросил Сафонов.
Депутат ПМР обратил внимание на то, что с 2019 года власти Молдавии фактически сорвали переговорный процесс в формате "пять плюс два". Он также отметил, что Кишинев беспрерывно проводит военные учения у границы Приднестровья.
"Извинения за неспровоцированное нападение 1992 года может быть прелюдией к полномасштабному возобновлению переговоров Кишинева и Тирасполя, включая регулярные контакты на уровне первых лиц. Всё это помогло бы снизить напряженность в зоне безопасности молдо-приднестровского конфликта", - отметил Сафонов.
Съезд депутатов всех уровней Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
Глава ПМР раскритиковал слова МИД Молдавии о создании республики
19 июня, 16:10
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу - город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "пять плюс два" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
"Такой страны скоро не будет". Запад наметил новую цель
4 сентября, 08:00
 
В миреМолдавияКишиневГрузияБидзина ИванишвилиМихаил СаакашвилиЕдиное национальное движениеОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала