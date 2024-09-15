https://ria.ru/20240915/pmr-1972856828.html

Тирасполь назвал условие для возобновления переговоров с Кишиневом

Тирасполь назвал условие для возобновления переговоров с Кишиневом - РИА Новости, 15.09.2024

Тирасполь назвал условие для возобновления переговоров с Кишиневом

Извинения Молдавии за конфликт 1992 года могут возобновить переговоры с Приднестровьем, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T21:53

2024-09-15T21:53

2024-09-15T21:54

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ТИРАСПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости. Извинения Молдавии за конфликт 1992 года могут возобновить переговоры с Приднестровьем, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Андрей Сафонов. Ранее основатель и почетный председатель правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил, что страна найдет в себе силы извиниться перед осетинами за военный конфликт 2008 года, который развязали экс-президент Михаил Саакашвили и его партия "Единое национальное движение". Он также отметил, что в случае победы на парламентских выборах правящей партии все виновные в организации военных действий 2008 года будут привлечены к ответственности. "Возможно, у официального Тбилиси есть свои политические расчеты при выдвижении такой инициативы, но это лишь предположения. Главное - само предложение. Оно вполне подходит и для властей Республики Молдова. Не пришло ли время им извиниться перед приднестровцами за агрессию 1992 года, которая явилась ответом на многочисленные предложения приднестровцев о равноправных переговорах с целью урегулирования двусторонних отношений?" - спросил Сафонов. Депутат ПМР обратил внимание на то, что с 2019 года власти Молдавии фактически сорвали переговорный процесс в формате "пять плюс два". Он также отметил, что Кишинев беспрерывно проводит военные учения у границы Приднестровья. "Извинения за неспровоцированное нападение 1992 года может быть прелюдией к полномасштабному возобновлению переговоров Кишинева и Тирасполя, включая регулярные контакты на уровне первых лиц. Всё это помогло бы снизить напряженность в зоне безопасности молдо-приднестровского конфликта", - отметил Сафонов. Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу - город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "пять плюс два" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240910/ekspert-1971832872.html

https://ria.ru/20240619/pridnestrove-1954023068.html

https://ria.ru/20240904/moldaviya-1970297859.html

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в мире, молдавия, кишинев, грузия, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, единое национальное движение, обсе