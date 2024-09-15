https://ria.ru/20240915/panikhida-1972777212.html
В Красногорске пройдет панихида по жертвам теракта в "Крокусе"
В Красногорске пройдет панихида по жертвам теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 15.09.2024
В Красногорске пройдет панихида по жертвам теракта в "Крокусе"
Спустя полгода после теракта в "Крокус Сити Холле" в Никольском соборе в Павшиной пойме в Красногорске, где был развернут церковный штаб помощи пострадавшим,... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T07:08
2024-09-15T07:08
2024-09-15T09:08
теракт в "крокус сити холле"
красногорск
крокус сити холл
религия
общество
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Спустя полгода после теракта в "Крокус Сити Холле" в Никольском соборе в Павшиной пойме в Красногорске, где был развернут церковный штаб помощи пострадавшим, пройдет панихида по жертвам нападения, сообщил РИА Новости настоятель собора священник Василий Лосев. "В Никольском соборе панихида совершаться будет (22 сентября. — Прим. ред.), помолимся", — сказал РИА Новости иерей. Он пояснил, что хотя в церковной традиции полугодие не является особо выделяемой датой поминовения усопших и больше заметно в светской памятной практике, первый год после смерти — это время, когда люди еще переживают трагедию и свыкаются с утратой. "Поэтому для нас важно всякое время, когда людям нужно молиться", — добавил он, подчеркнув, что по-настоящему важна молитва за усопших в храмах и именно там нужно совершать усиленную молитву о них. Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
https://ria.ru/20240910/uchebnik-1971733056.html
https://ria.ru/20240906/postradavshiy-1970955199.html
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красногорск, крокус сити холл, религия, общество
Теракт в "Крокус Сити Холле", Красногорск, Крокус Сити Холл, Религия, Общество
В Красногорске пройдет панихида по жертвам теракта в "Крокусе"
В Никольском соборе Красногорска пройдет панихида по жертвам теракта в "Крокусе"
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Спустя полгода после теракта в "Крокус Сити Холле" в Никольском соборе в Павшиной пойме в Красногорске, где был развернут церковный штаб помощи пострадавшим, пройдет панихида по жертвам нападения, сообщил РИА Новости настоятель собора священник Василий Лосев.
"В Никольском соборе панихида совершаться будет (22 сентября. — Прим. ред.), помолимся", — сказал РИА Новости иерей.
Он пояснил, что хотя в церковной традиции полугодие не является особо выделяемой датой поминовения усопших и больше заметно в светской памятной практике, первый год после смерти — это время, когда люди еще переживают трагедию и свыкаются с утратой.
"Поэтому для нас важно всякое время, когда людям нужно молиться", — добавил он, подчеркнув, что по-настоящему важна молитва за усопших в храмах и именно там нужно совершать усиленную молитву о них.
Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.