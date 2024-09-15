https://ria.ru/20240915/otravlenie-1972802963.html

В Москве рассказали о состоянии ветеранов, отравившихся в столовой

В Москве рассказали о состоянии ветеранов, отравившихся в столовой - РИА Новости, 15.09.2024

В Москве рассказали о состоянии ветеранов, отравившихся в столовой

Ветераны, отравившиеся в столовой социально-реабилитационного центра имени Михайлова, находятся под наблюдением медиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T12:59

2024-09-15T12:59

2024-09-15T14:34

происшествия

здоровье - общество

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Ветераны, отравившиеся в столовой социально-реабилитационного центра имени Михайлова, находятся под наблюдением медиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента социальной защиты населения Москвы. "Четырнадцатого сентября в социально-реабилитационном центре имени Михайлова было зафиксировано ухудшение самочувствия и жалобы на симптомы отправления со стороны гостей центра <…> Те ветераны, кому потребовалась госпитализация, находятся под наблюдением медиков, состояние пациентов стабильное. Ситуация находится на контроле департамента здравоохранения Москвы", — заявили в ведомстве. В пресс-службе уточнили, что центр оперативно оказал помощь людям на месте и незамедлительно сменил поставщика питания. "Силами специалистов центра была проведена дезинфекция всех помещений, были проведены иные санитарные и организационные мероприятия с участием специалистов Роспотребнадзора по городу Москве", — добавили в департаменте. Там отметили, что оставшиеся в центре ветераны находятся под наблюдением сотрудников учреждения. До получения заключения о причинах отравления питание организовали индивидуально в номерах, а в центре дежурят медицинские работники. Тех, у кого нет симптомов отравления, сопроводили домой.В департаменте подчеркнули, что коллектив центра оказывает содействие в проведении проверок со стороны Роспотребнадзора и Следственного комитета. Центр предоставил специалистам образцы питания, все сотрудники пищеблока сдали анализы.По данным столичного главка Следственного комитета, госпитализированы около 20 человек. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

https://ria.ru/20240908/peterburg-1971378487.html

https://ria.ru/20240811/otravlenie-1965536888.html

https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, здоровье - общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)