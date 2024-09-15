https://ria.ru/20240915/opros-1972821877.html

Опрос показал влияние позиции Тейлор Свифт на поддержку кандидатуры Харрис

Опрос показал влияние позиции Тейлор Свифт на поддержку кандидатуры Харрис - РИА Новости, 15.09.2024

Опрос показал влияние позиции Тейлор Свифт на поддержку кандидатуры Харрис

Поддержка популярной американской певицы Тейлор Свифт в адрес кандидата в президенты от демократов вице-президента Камалы Харрис мало повлияла на желание... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T15:28

2024-09-15T15:28

2024-09-15T15:43

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тейлор свифт (певица)

камала харрис

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Поддержка популярной американской певицы Тейлор Свифт в адрес кандидата в президенты от демократов вице-президента Камалы Харрис мало повлияла на желание избирателей проголосовать за нее, несмотря на спекуляции СМИ, следует из опроса, проведенного телеканалом ABC News и компанией Ipsos. Ранее Тейлор Свифт на фоне спекуляций в СМИ о том, что ее поддержка может существенно сказаться на результатах ноябрьских выборов президента США, заявила, что намерена поддержать кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис. Кандидат на пост президента от республиканцев Дональд Трамп в ответ на заявление певицы предрек, что либеральной Свифт со временем придется заплатить свою цену в бизнесе за то, что она поддерживает представителей демократов. Согласно результатам опроса, только 6% респондентов заявили, что поддержка со стороны Свифт, вероятно, подтолкнет их проголосовать за Харрис, в то время как 13% наоборот с большей вероятностью теперь не будут голосовать за демократа. Еще 81% опрошенных отметил, что для них выступление Свифт в поддержку Харрис не имеет для них никакого значения. Опрос проводился с 11 по 13 сентября среди 3267 взрослых американцев. Погрешность составляет два процентных пункта. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.

https://ria.ru/20240915/amerika-1972704745.html

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в мире, сша, тейлор свифт (певица), камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024