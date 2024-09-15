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Опрос показал влияние позиции Тейлор Свифт на поддержку кандидатуры Харрис - РИА Новости, 15.09.2024
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15:28 15.09.2024 (обновлено: 15:43 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/opros-1972821877.html
Опрос показал влияние позиции Тейлор Свифт на поддержку кандидатуры Харрис
Опрос показал влияние позиции Тейлор Свифт на поддержку кандидатуры Харрис - РИА Новости, 15.09.2024
Опрос показал влияние позиции Тейлор Свифт на поддержку кандидатуры Харрис
Поддержка популярной американской певицы Тейлор Свифт в адрес кандидата в президенты от демократов вице-президента Камалы Харрис мало повлияла на желание... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T15:28
2024-09-15T15:43
в мире
сша
тейлор свифт (певица)
камала харрис
дональд трамп
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Поддержка популярной американской певицы Тейлор Свифт в адрес кандидата в президенты от демократов вице-президента Камалы Харрис мало повлияла на желание избирателей проголосовать за нее, несмотря на спекуляции СМИ, следует из опроса, проведенного телеканалом ABC News и компанией Ipsos. Ранее Тейлор Свифт на фоне спекуляций в СМИ о том, что ее поддержка может существенно сказаться на результатах ноябрьских выборов президента США, заявила, что намерена поддержать кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис. Кандидат на пост президента от республиканцев Дональд Трамп в ответ на заявление певицы предрек, что либеральной Свифт со временем придется заплатить свою цену в бизнесе за то, что она поддерживает представителей демократов. Согласно результатам опроса, только 6% респондентов заявили, что поддержка со стороны Свифт, вероятно, подтолкнет их проголосовать за Харрис, в то время как 13% наоборот с большей вероятностью теперь не будут голосовать за демократа. Еще 81% опрошенных отметил, что для них выступление Свифт в поддержку Харрис не имеет для них никакого значения. Опрос проводился с 11 по 13 сентября среди 3267 взрослых американцев. Погрешность составляет два процентных пункта. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
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в мире, сша, тейлор свифт (певица), камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Тейлор Свифт (певица), Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Опрос показал влияние позиции Тейлор Свифт на поддержку кандидатуры Харрис

Опрос: поддержка Свифт не повлияла на желание избирателей голосовать за Харрис

© AP Photo / Natacha PisarenkoПевица Тейлор Свифт
Певица Тейлор Свифт - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Певица Тейлор Свифт. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Поддержка популярной американской певицы Тейлор Свифт в адрес кандидата в президенты от демократов вице-президента Камалы Харрис мало повлияла на желание избирателей проголосовать за нее, несмотря на спекуляции СМИ, следует из опроса, проведенного телеканалом ABC News и компанией Ipsos.
Ранее Тейлор Свифт на фоне спекуляций в СМИ о том, что ее поддержка может существенно сказаться на результатах ноябрьских выборов президента США, заявила, что намерена поддержать кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис. Кандидат на пост президента от республиканцев Дональд Трамп в ответ на заявление певицы предрек, что либеральной Свифт со временем придется заплатить свою цену в бизнесе за то, что она поддерживает представителей демократов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
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Согласно результатам опроса, только 6% респондентов заявили, что поддержка со стороны Свифт, вероятно, подтолкнет их проголосовать за Харрис, в то время как 13% наоборот с большей вероятностью теперь не будут голосовать за демократа. Еще 81% опрошенных отметил, что для них выступление Свифт в поддержку Харрис не имеет для них никакого значения.
Опрос проводился с 11 по 13 сентября среди 3267 взрослых американцев. Погрешность составляет два процентных пункта.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
Камала Харрис и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
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В миреСШАТейлор Свифт (певица)Камала ХаррисДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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