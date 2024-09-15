https://ria.ru/20240915/opros-1972815710.html
Опрос: большая часть французов выступают за восстановление погранконтроля
Опрос: большая часть французов выступают за восстановление погранконтроля - РИА Новости, 15.09.2024
Опрос: большая часть французов выступают за восстановление погранконтроля
Более 75% французов выступают за восстановление контроля на границах Франции, свидетельствуют результаты опроса компании CSA для радиостанции Europe1,... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T14:53
2024-09-15T14:53
2024-09-15T14:53
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ПАРИЖ, 15 сен - РИА Новости. Более 75% французов выступают за восстановление контроля на границах Франции, свидетельствуют результаты опроса компании CSA для радиостанции Europe1, телеканала CNews и газеты Journal du Dimanche. Согласно результатам исследования, 77% опрошенных выступают за восстановление погранконтроля, 22% - против, а 1% респондентов не стал высказываться по этому вопросу. Идея находит поддержку среди подавляющего большинства жителей Франции независимо от пола, возраста и уровня жизни, следует из результатов опроса. Некоторая неоднородность наблюдается в случае с политическими взглядами опрошенных: так, среди "левых" избирателей за возвращение погранконтроля выступает 51% респондентов, а среди "правых" - 73%. Опрос проводился онлайн 12 и 13 сентября среди 1 008 французов старше 18 лет в рамках репрезентативной выборки с использованием метода квот. Погрешность не указана. В понедельник глава МВД Германии Нэнси Фезер распорядилась ввести временные меры контроля на всех сухопутных границах страны для снижения притока мигрантов и в рамках борьбы с террористической угрозой.
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в мире, франция, мвд германии
В мире, Франция, МВД Германии
Опрос: большая часть французов выступают за восстановление погранконтроля
CSA: 77% французов выступают за восстановление контроля на границах
ПАРИЖ, 15 сен - РИА Новости. Более 75% французов выступают за восстановление контроля на границах Франции, свидетельствуют результаты опроса компании CSA для радиостанции Europe1, телеканала CNews и газеты Journal du Dimanche.
Согласно результатам исследования, 77% опрошенных выступают за восстановление погранконтроля, 22% - против, а 1% респондентов не стал высказываться по этому вопросу. Идея находит поддержку среди подавляющего большинства жителей Франции независимо от пола, возраста и уровня жизни, следует из результатов опроса.
Некоторая неоднородность наблюдается в случае с политическими взглядами опрошенных: так, среди "левых" избирателей за возвращение погранконтроля выступает 51% респондентов, а среди "правых" - 73%.
Опрос проводился онлайн 12 и 13 сентября среди 1 008 французов старше 18 лет в рамках репрезентативной выборки с использованием метода квот. Погрешность не указана.
В понедельник глава МВД Германии
Нэнси Фезер распорядилась ввести временные меры контроля на всех сухопутных границах страны для снижения притока мигрантов и в рамках борьбы с террористической угрозой.