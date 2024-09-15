Песков ответил на вопрос об ограничении экспорта стратегического сырья
Песков: решения об ограничении поставок урана и никеля будут принимать осторожно
© AP Photo / Dmitry LovetskyБочки с ураном в порту Санкт-Петербурга
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью, фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале, назвал бандитскими действия Запада в отношении России и заверил, что Москва ответит на них, но без ущерба для себя в вопросе об ограничениях на экспорт стратегического сырья.
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"Во-первых, конечно же, никто ничего не будет делать в ущерб себе, и об этом говорил президент. Нам нужно отвечать на, я бы сказал, не то что недружественные, бандитские действия в наш адрес", — сказал он.
При этом он отметил, что решения такого вида иногда довольно благотворно влияют на то, чтобы подстегнуть производителей к более полному и более высокотехнологичному импортозамещению. В пример он привел продовольственное эмбарго, которое было рискованным решением, но в итоге через десять лет удалось импортозаместить весь ассортимент отечественной продукцией.
"Все эти решения, конечно же, будут приниматься весьма и весьма осторожно, потому что рынок тоже достаточно конкурентный и беспощадный. И потеряв на нем позиции однажды, потом нужны десятилетия, чтобы их хоть как-то завоевать снова", — заключил Песков.
На прошлой неделе президент Владимир Путин на совещании с членами правительства напомнил, что Россия входит в число мировых лидеров по запасу многих видов сырья, и предложил подумать об ограничении экспорта урана, титана, никеля и некоторых других товаров в недружественные страны в ответ на санкции. Но делать это следует не во вред себе, подчеркнул глава государства.