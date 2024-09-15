https://ria.ru/20240915/ogranicheniya-1972803390.html

Песков ответил на вопрос об ограничении экспорта стратегического сырья

Песков ответил на вопрос об ограничении экспорта стратегического сырья - РИА Новости, 15.09.2024

Песков ответил на вопрос об ограничении экспорта стратегического сырья

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью, фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале, назвал бандитскими действия... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T13:03

2024-09-15T13:03

2024-09-15T14:01

экономика

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью, фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале, назвал бандитскими действия Запада в отношении России и заверил, что Москва ответит на них, но без ущерба для себя в вопросе об ограничениях на экспорт стратегического сырья."Во-первых, конечно же, никто ничего не будет делать в ущерб себе, и об этом говорил президент. Нам нужно отвечать на, я бы сказал, не то что недружественные, бандитские действия в наш адрес", — сказал он.При этом он отметил, что решения такого вида иногда довольно благотворно влияют на то, чтобы подстегнуть производителей к более полному и более высокотехнологичному импортозамещению. В пример он привел продовольственное эмбарго, которое было рискованным решением, но в итоге через десять лет удалось импортозаместить весь ассортимент отечественной продукцией."Все эти решения, конечно же, будут приниматься весьма и весьма осторожно, потому что рынок тоже достаточно конкурентный и беспощадный. И потеряв на нем позиции однажды, потом нужны десятилетия, чтобы их хоть как-то завоевать снова", — заключил Песков.На прошлой неделе президент Владимир Путин на совещании с членами правительства напомнил, что Россия входит в число мировых лидеров по запасу многих видов сырья, и предложил подумать об ограничении экспорта урана, титана, никеля и некоторых других товаров в недружественные страны в ответ на санкции. Но делать это следует не во вред себе, подчеркнул глава государства.

https://ria.ru/20240915/putin-1972753940.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, дмитрий песков