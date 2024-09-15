https://ria.ru/20240915/marodery-1972779979.html
Жители курского приграничья рассказали о мародерстве польских наемников ВСУ
Жители курского приграничья рассказали о мародерстве польских наемников ВСУ - РИА Новости, 15.09.2024
Жители курского приграничья рассказали о мародерстве польских наемников ВСУ
Польские наемники, вторгшиеся в Курскую область в составе ВСУ, занимались мародерством в приграничных селах, рассказала РИА Новости эвакуированная местная... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T08:35
2024-09-15T08:35
2024-09-15T10:37
специальная военная операция на украине
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курская область
брянская область
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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КУРСК, 15 сен — РИА Новости. Польские наемники, вторгшиеся в Курскую область в составе ВСУ, занимались мародерством в приграничных селах, рассказала РИА Новости эвакуированная местная жительница. По словам женщины, к ее соседке, когда та была дома вместе с мужем, ворвались польские военные, разбили их телефоны и начали рыться в доме."Кое-какая денежка им попалась. Естественно, они прикарманили денежки. Потом поляк ударил женщину <…> а мужа по коленям палкой", — рассказала собеседница агентства.Супружескую пару наемники загнали в подвал, пока сами занимались мародерством в доме, добавила она.Сведения местной жительницы уже зафиксировали военные следователи СК. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение остановлено. По данным Минобороны на 14 сентября, за время боевых действий на этом направлении украинские войска потеряли более 13 тысяч военнослужащих и 110 танков. По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240911/vsu-1972167970.html
https://ria.ru/20240904/vsu-1970466080.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Жительница Курской области о мародерстве польских военных
Польские военные, напавшие в составе ВСУ на Курскую область, занимались мародерством в домах мирных жителей в приграничных селах, рассказала РИА Новости эвакуированная местная жительница
2024-09-15T08:35
true
PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, курская область, брянская область, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Жители курского приграничья рассказали о мародерстве польских наемников ВСУ
Местные жители: напавшие на Курскую область с ВСУ поляки занимались мародерством
КУРСК, 15 сен — РИА Новости. Польские наемники, вторгшиеся в Курскую область в составе ВСУ, занимались мародерством в приграничных селах, рассказала РИА Новости эвакуированная местная жительница.
По словам женщины, к ее соседке, когда та была дома вместе с мужем, ворвались польские военные, разбили их телефоны и начали рыться в доме.
«
"Кое-какая денежка им попалась. Естественно, они прикарманили денежки. Потом поляк ударил женщину <…> а мужа по коленям палкой", — рассказала собеседница агентства.
Супружескую пару наемники загнали в подвал, пока сами занимались мародерством в доме, добавила она.
Сведения местной жительницы уже зафиксировали военные следователи СК.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение остановлено. По данным Минобороны на 14 сентября, за время боевых действий на этом направлении украинские войска потеряли более 13 тысяч военнослужащих и 110 танков.
По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.