https://ria.ru/20240915/marodery-1972779979.html

Жители курского приграничья рассказали о мародерстве польских наемников ВСУ

Жители курского приграничья рассказали о мародерстве польских наемников ВСУ - РИА Новости, 15.09.2024

Жители курского приграничья рассказали о мародерстве польских наемников ВСУ

Польские наемники, вторгшиеся в Курскую область в составе ВСУ, занимались мародерством в приграничных селах, рассказала РИА Новости эвакуированная местная... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T08:35

2024-09-15T08:35

2024-09-15T10:37

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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КУРСК, 15 сен — РИА Новости. Польские наемники, вторгшиеся в Курскую область в составе ВСУ, занимались мародерством в приграничных селах, рассказала РИА Новости эвакуированная местная жительница. По словам женщины, к ее соседке, когда та была дома вместе с мужем, ворвались польские военные, разбили их телефоны и начали рыться в доме."Кое-какая денежка им попалась. Естественно, они прикарманили денежки. Потом поляк ударил женщину <…> а мужа по коленям палкой", — рассказала собеседница агентства.Супружескую пару наемники загнали в подвал, пока сами занимались мародерством в доме, добавила она.Сведения местной жительницы уже зафиксировали военные следователи СК. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение остановлено. По данным Минобороны на 14 сентября, за время боевых действий на этом направлении украинские войска потеряли более 13 тысяч военнослужащих и 110 танков. По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240911/vsu-1972167970.html

https://ria.ru/20240904/vsu-1970466080.html

https://ria.ru/20240912/mid-1972342645.html

россия

курская область

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жительница Курской области о мародерстве польских военных Польские военные, напавшие в составе ВСУ на Курскую область, занимались мародерством в домах мирных жителей в приграничных селах, рассказала РИА Новости эвакуированная местная жительница 2024-09-15T08:35 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, брянская область, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия