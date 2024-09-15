СМИ: жители поселения в Ливане проигнорировали призыв Израиля покинуть дома
NNA: жители Ваззани на юге Ливана проигнорировали призыв Израиля покинуть дома
© iStock.com / Sergey StrelkovЛиван
© iStock.com / Sergey Strelkov
Ливан. Архивное фото
БЕЙРУТ, 15 сен - РИА Новости. Жители поселения Ваззани на юге Ливана проигнорировали листовки, сброшенные израильскими военными с призывом покинуть свои дома, сообщает ливанское национальное агентство NNA.
Ранее ливанские СМИ сообщили, что беспилотник ВВС Израиля сбросил над поселением Ваззани листовки с призывом покинуть свои дома и переместится в направлении города Хиям. Позже появились сообщения, что Командование армии Израиля уведомила командование Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL), что распространить листовки было отдано приказом одного из генералов в пограничной части, а не командованием армии, в связи с чем проводится внутреннее расследование.
"Жители поселения Ваззани проигнорировали израильские угрозы, после того, как беспилотник сегодня утром сбросил листовки с призывом к жителям покинуть данный район", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после распространения листовок район покинули сирийские беженцы, однако сами жители остались в своих домах.
Поселение Ваззани расположено на ливано-израильской границе. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" регулярно наносят удары по позициям израильской армии в расположенном напротив израильском поселении Митула.
Интенсивность обстрелов с обоих сторон ливано-израильской границе увеличилась за последнюю неделю в ответ на ежедневные десятки авиаударов израильских ВВС по объектам на юге и востоке Ливана, ливанская "Хезболлах" ежедневно наносит удары по штабам, опорным пунктам, позициям ПВО и артиллерии армии Израиля близь границы. В Тель-Авиве при этом неоднократно заявляли о готовности начать масштабную военную операцию против Ливана чтобы обеспечить безопасность севера страны, на что руководство "Хезболлах" в субботу заявило, что в ответ готово увеличить число беженцев внутри Израиля на сотни тысяч человек.
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