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СМИ: жители поселения в Ливане проигнорировали призыв Израиля покинуть дома - РИА Новости, 15.09.2024
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20:05 15.09.2024
https://ria.ru/20240915/livan-1972847512.html
СМИ: жители поселения в Ливане проигнорировали призыв Израиля покинуть дома
СМИ: жители поселения в Ливане проигнорировали призыв Израиля покинуть дома - РИА Новости, 15.09.2024
СМИ: жители поселения в Ливане проигнорировали призыв Израиля покинуть дома
Жители поселения Ваззани на юге Ливана проигнорировали листовки, сброшенные израильскими военными с призывом покинуть свои дома, сообщает ливанское национальное РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T20:05
2024-09-15T20:05
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БЕЙРУТ, 15 сен - РИА Новости. Жители поселения Ваззани на юге Ливана проигнорировали листовки, сброшенные израильскими военными с призывом покинуть свои дома, сообщает ливанское национальное агентство NNA. Ранее ливанские СМИ сообщили, что беспилотник ВВС Израиля сбросил над поселением Ваззани листовки с призывом покинуть свои дома и переместится в направлении города Хиям. Позже появились сообщения, что Командование армии Израиля уведомила командование Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL), что распространить листовки было отдано приказом одного из генералов в пограничной части, а не командованием армии, в связи с чем проводится внутреннее расследование. "Жители поселения Ваззани проигнорировали израильские угрозы, после того, как беспилотник сегодня утром сбросил листовки с призывом к жителям покинуть данный район", - говорится в сообщении. Отмечается, что после распространения листовок район покинули сирийские беженцы, однако сами жители остались в своих домах. Поселение Ваззани расположено на ливано-израильской границе. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" регулярно наносят удары по позициям израильской армии в расположенном напротив израильском поселении Митула. Интенсивность обстрелов с обоих сторон ливано-израильской границе увеличилась за последнюю неделю в ответ на ежедневные десятки авиаударов израильских ВВС по объектам на юге и востоке Ливана, ливанская "Хезболлах" ежедневно наносит удары по штабам, опорным пунктам, позициям ПВО и артиллерии армии Израиля близь границы. В Тель-Авиве при этом неоднократно заявляли о готовности начать масштабную военную операцию против Ливана чтобы обеспечить безопасность севера страны, на что руководство "Хезболлах" в субботу заявило, что в ответ готово увеличить число беженцев внутри Израиля на сотни тысяч человек.
https://ria.ru/20240915/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, тель-авив, оон, хезболла, ливан
В мире, Израиль, Тель-Авив, ООН, Хезболла, Ливан
СМИ: жители поселения в Ливане проигнорировали призыв Израиля покинуть дома

NNA: жители Ваззани на юге Ливана проигнорировали призыв Израиля покинуть дома

© iStock.com / Sergey StrelkovЛиван
Ливан - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© iStock.com / Sergey Strelkov
Ливан. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 15 сен - РИА Новости. Жители поселения Ваззани на юге Ливана проигнорировали листовки, сброшенные израильскими военными с призывом покинуть свои дома, сообщает ливанское национальное агентство NNA.
Ранее ливанские СМИ сообщили, что беспилотник ВВС Израиля сбросил над поселением Ваззани листовки с призывом покинуть свои дома и переместится в направлении города Хиям. Позже появились сообщения, что Командование армии Израиля уведомила командование Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL), что распространить листовки было отдано приказом одного из генералов в пограничной части, а не командованием армии, в связи с чем проводится внутреннее расследование.
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"Жители поселения Ваззани проигнорировали израильские угрозы, после того, как беспилотник сегодня утром сбросил листовки с призывом к жителям покинуть данный район", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после распространения листовок район покинули сирийские беженцы, однако сами жители остались в своих домах.
Поселение Ваззани расположено на ливано-израильской границе. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" регулярно наносят удары по позициям израильской армии в расположенном напротив израильском поселении Митула.
Интенсивность обстрелов с обоих сторон ливано-израильской границе увеличилась за последнюю неделю в ответ на ежедневные десятки авиаударов израильских ВВС по объектам на юге и востоке Ливана, ливанская "Хезболлах" ежедневно наносит удары по штабам, опорным пунктам, позициям ПВО и артиллерии армии Израиля близь границы. В Тель-Авиве при этом неоднократно заявляли о готовности начать масштабную военную операцию против Ливана чтобы обеспечить безопасность севера страны, на что руководство "Хезболлах" в субботу заявило, что в ответ готово увеличить число беженцев внутри Израиля на сотни тысяч человек.
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